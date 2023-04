Смъртоносен удар: Китайска акробатка падна по време на представление

К итайска акробатка преживя смъртоносен удар по време на представление на въздушна коприна, което предизвика ужас и възмущение в социалните медии заради липсата на мерки за безопасност, предава CNN.

Жената, с фамилно име Сун, паднала на сцената, докато изпълнявала въздушно съчетание в събота заедно със съпруга си в село близо до град Суджоу в централната провинция Анхуей. Тя е била откарана в болница, но е починала от нараняванията си, се казва в изявление на правителството на район Тунцяо в понеделник.

Онлайн кадри от инцидента показват как двойката е издигната високо във въздуха от кран над голяма открита сцена, а жената се държи за съпруга си, чиито ръце са увити около две парчета плат, висящи от крана.

Докато се люлееха във въздуха, жената обви ръце около главата на съпруга си и увисна от него по време на преходния акт. Но тя загубила хватката си и и паднала на твърдата сцена сред писъците на тълпата. Съпругът ѝ се опитал да я хване с краката си, но не успял, показват кадрите.

Видеозаписите на ужасяващия момент шокираха китайските социални медии. Много потребители се питаха защо жената не е носела никакъв предпазен колан и защо на земята не е имало предпазна мрежа или подложка за падане. Други призоваха за по-строги правила за акробатичната индустрия и по-добра защита на изпълнителите.

"Този вид акробатично изпълнение във въздуха е наистина опасно. Поне сложете предпазна мрежа отдолу, за да може (изпълнителят) да се предпази от падане", се казва в коментар в китайската платформа Weibo, подобна на Twitter. "Колкото и да са опитни изпълнителите, винаги ще има грешки. Как така няма мерки за безопасност?"

В друго изявление, публикувано във вторник, правителството на Тонгцяо заяви, че разследването на властите е решило, че трагедията е злополука.

Шоуто е било организирано от собственик на местна ферма, който е сключил договор с медийната компания Anhui Yaxi Performing Arts Media Company за провеждане на представлението, се казва в изявлението.

Разследването установи, че дружеството не е получило одобрение от властите преди представлението и не е осигурило основни мерки за безопасност и спешни мерки по време на представлението. Използването на кран по време на представлението също е нарушение на правилата, се казва още в съобщението.

Дружеството е постигнало споразумение за обезщетение със семейството на акробата и ще бъде наказано в съответствие с разпоредбите, се казва в изявлението.

