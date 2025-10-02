Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

П ървата двойка на САЩ Доналд и Мелания Тръмп бяха заснети по време на разгорещена размяна на реплики на Южната поляна на Белия дом миналата седмица, а четец по устни сега разкрива какво точно са си казали двамата, пише английското издание Daily Star.

Забележителни кадри показват американския президент и първата дама в пререкание зад прозорците на хеликоптера Marine One, на Южния двор на Белия дом преди седмица.

Доналд Тръмп дори беше забелязан да размахва пръст на съпругата си.

Клипът бързо се разпространи в социалните мрежи, като беше сравнен с момента, когато Еманюел Макрон получи шамар от жена си Бриджит през май.

По време на разговора Тръмп жестикулира с пръст, докато Мелания клати глава. Специалистът по четене по устни Джеръми Фрийман разчете какво вероятно е казано. Джеръми смята, че Тръмп е обсъждал драмата със „скандала с ескалатора“ от Общото събрание на ООН от по-рано през седмицата, вместо да насочва гнева си към поведението на съпругата си.

Според Джеръми, Мелания казва: „Ти просто продължи...“, на което Тръмп отговаря: „Беше невероятно“. След това Мелания отвърна: „Просто го кажи и приключвай...“. Изглеждайки обезумял, Тръмп репликира: „Как може някой да направи това...“.

След няколко минути двамата слязоха от хеликоптера и се разходиха ръка за ръка през тревата.

Инцидентът с повредения ескалатор на Общото събрание на ООН в Манхатън засегна Тръмп, който в своя публикация в Truth Social каза: „Удивително е, че Мелания и аз не паднахме върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лице напред. Само благодарение на това, че двамата здраво хванахме парапета, не се стигна до бедствие“.

Тръмп беше ядосан заради инцидента, като прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че е започнало разследване.

В разговор с Fox News тя каза: „Ако разберем, че служители на ООН умишлено са се опитали да препънат президента и първата дама на Съединените щати, тогава трябва да се потърси отговорност на тези хора. И лично аз ще се погрижа това да се случи“.

След инцидента тя написа в X: „Ако някой в ООН умишлено е спрял ескалатора ... те трябва веднага да бъдат уволнени и разследвани“.

По-рано тази година Тръмп даде няколко съвета на първата двойка на Франция семейство Макрон, след като видео, на което Бриджит удря съпруга си, френския президент Еманюел Макрон, в самолет, стана вирусно.

Репортерът на Fox News Питър Доси попита Тръмп: „Видеото на първата дама на Франция, която удари съпруга си, Еманюел Макрон, се разпространи широко. Имаш ли съвет за брак между световни лидери?“. Тръмп отговори: „Уверете се, че вратата остава затворена. Това не беше хубаво. Говорих с него. Той е добре. Те са добре“.

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом след победата му на президентските избори през ноември 2024 г. отбеляза рядък случай в американската политическа история. С него се завърна и съпругата му Мелания Тръмп, която през януари 2025 г. ясно заяви, че невинаги е съгласна с президента и винаги отстоява позицията си. Тя е известна с желанието си за самостоятелност, като още преди встъпването в длъжност стана ясно, че ще разделя времето си между Вашингтон, Ню Йорк и Палм Бийч. На фона на тези предварително очертани лични граници, общественото внимание към първата двойка винаги е било повишено.

Миналата седмица, при завръщането си от Ню Йорк, където Доналд Тръмп участва в Общото събрание на ООН, двойката попадна във фокуса на камерите. По време на посещението си в централата на ООН, президентската двойка преживя поредица от неловки моменти, които предизвикаха остри реакции. Първо, ескалаторът, по който се качваха, внезапно спря, принуждавайки ги да продължат пеша. Впоследствие се повреди и телесуфлерът на президента по време на речта му.

Инцидентът с ескалатора беше наречен „саботаж“ от някои консервативни медии и самия Доналд Тръмп, който изрази недоволството си в публикация в Truth Social. Прессекретарят на Белия дом, Каролайн Ливит, обяви разследване и призова за търсене на отговорност от служителите на ООН, ако спирането е било умишлено.

Възникналите напрегнати моменти предизвикаха видима размяна на реплики между Доналд и Мелания Тръмп в президентския хеликоптер Marine One на Южната поляна на Белия дом. Кадри показаха как президентът размахва пръст, докато Мелания поклаща глава.