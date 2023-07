Случаят с 6-годишната булка: Турция и проблемът с детските бракове

"Не знаех, че не е нормално да се омъжиш на 6 години", споделя млада жена, чиято съдба е обект на съдебен процес, насочващ вниманието към проблема с детските бракове и засилващото се влияние на радикални ислямистки общности в страната.

Съд в Истанбул се очаква да произнесе днес присъдата по делото, в което жертвата с инициали Х.К.Г. съди родителите и бившия си съпруг за причиненото ѝ насилие.

Случаят, който разтърси из основи турското общество, нашумя през декември миналата година след разкритията на журналист от опозиционния ляв в. "Биргюн".

Сега 24-годишна, жената е разказала пред следствените органи, че не е разбирала, че сключването на брак на такава крехка детска възраст не е нещо нормално.

Според разказа ѝ на шест години тя била принудена да се омъжи за 29-годишен мъж от своя баща, влиятелен член на турската религиозна общност "Исмаил Ага", и през цялото си детство е била подложена на сексуално насилие, писаха турски медии. Детето се венчало за мъж, последовател на общността, с ислямски брак пред духовник. Сред представените пред полицията доказателства са и снимки, показващи я в булчинска рокля.

Макар че браковете пред имам нямат законова стойност в Турция, те се практикуват както от набожните мюсюлмани, така и от светски настроени турци в допълнение към гражданската брачна церемония. Някои мюсюлмански двойки в Турция обаче са обвързани само с "религиозен брак", което поставя жените в уязвимо положение, тъй като така те не разполагат със законните права на гражданския брак, отбелязва сайтът "Дувар".

Спасяването на Парвана – 9-годишната булка от Афганистан

Години по-късно, когато Х.К.Г. навършва пълнолетие, двойката сключва и официален граждански брак. Според разказа на жертвата баща ѝ многократно я е предупреждавал да се подчинява на съпруга си, а когато за първи път се опитва да избяга, той я намира, бие и връща обратно. През ноември 2020 г. обаче тя най-накрая успяла да избяга и понастоящем е разведена и води живот далеч от семейството си.

В обвинителния акт по делото се посочва, че родителите на Х.К.Г. са покровителствали изнасилването и че съпругът Кадир Истекли, бащата Юсуф Зия Гюмюшел и майката Фатъма Гюмюшел носят отговорност за извършено сексуално насилие над дете.

Child marriage affects 2⃣4⃣% of girls in Lebanon, 4⃣8⃣% of girls in Turkey and 3⃣7⃣% of girls in Jordan.



Want to know more about good practices for preventing #ChildMarriage? Join us tomorrow!



📅 Tuesday

🕒 3PM (Jordan)

Link to register ➡️ https://t.co/OzvuawSgg5 pic.twitter.com/dkYdwn18TI