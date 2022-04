Регистрираха случаи на необясним хепатит при деца в няколко европейски държави и САЩ

С лед съобщенията за остър хепатит с неизвестен произход при деца Великобритания, подобни случаи бяха съобщени в Дания, Ирландия, Нидерландия и Испания, съобщиха от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Регистрирани са и девет случая сред деца от една до шест години в американския щат Алабама, които са били с положителен резултат за аденовирус.

The puzzling increase in the illness was first identified in Britain, with health officials reporting 74 cases in children since January https://t.co/7iCOky886b

Всички страни, съобщили за случаите, извършват разследвания. Засега точната причина за хепатита остава неизвестна. Във Великобритания, където случаите са най-много, специалистите мислят, че причината вероятно е инфекция, на базата на клинични и епидемиологични данни.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията работи с екипите на всички държави, съобщили такива случаи, както и със СЗО и други ключови партньори.

The WHO said it was notified on April 5 of 10 severe acute hepatitis cases in children under the age of 10 in central Scotland. There was no known cause. https://t.co/i5AzfhiFsj