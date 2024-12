Словашкият премиер обвини Зеленски в опит за подкуп

С ловашкият премиер Роберт Фицо обвини украинския президент Владимир Зеленски в опит за подкуп, съобщава Политико.

Fico: Zelensky offered me 500 million for agreeing to Ukraine's entry into NATO "Mr. Zelensky returned to the topic of gas and asked me if I would vote for Ukraine's membership in NATO if he gave me 500 million euros from the proceeds of frozen Russian assets. I, of course,… pic.twitter.com/9SP4Nao1Li

Според Фицо, след като е казал на Зеленски, че Словакия ще загуби около 500 милиона евро годишно от спирането транзита на газ през Украйна, Зеленски уж го е попитал дали би гласувал за членството на Украйна в НАТО, ако му даде 500 милиона евро от руските активи.

🇸🇰🇺🇦Slovakian PM threatens Zelensky with conflict



"If Zelensky does not let in our gas, a serious conflict may arise," Robert Fico said.



He also noted that he does not understand why Kiev cannot show solidarity with Slovakia:



"We are helping Ukraine, and I would expect that… pic.twitter.com/davyD5jZSy