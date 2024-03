Словакия гласува днес за президент

С ловаците гласуват днес на първи тур от президентски избори, които може да укрепят властта на премиера Роберт Фицо, който иска по-голям контрол върху обществените медии, по-меки антикорупционни закони, както и по-силно изразено несъгласие с подкрепата на ЕС за Украйна, предаде Ройтерс.

Избирателните секции се отварят в 07:00 ч. местно време (06:00 ч. по Гринуич) и ще затворят в 22:00 часа. Ако никой не получи мнозинство на този тур, на 6 април ще има балотаж между двамата кандидати с най-висок резултат.

Съюзникът на Фицо, 48-годишният Петер Пелегрини, е лидер в надпреварата за мястото на 50-годишната президентка Зузана Чапутова, която е яростен опонент на Фицо, макар да не се е кандидатирала за нов мандат.

Фицо се върна на власт на изборите през септември миналата година, след като спечели гласоподавателите с обещания да спре военната помощ за Украйна, която се бори срещу руската инвазия, да продължи подпомагането на хората, засегнати от скока на цените, и да сложи край на хаотичното управление на предишното, оглавено от опозицията правителство.

Пелегрини, бивш премиер от лявата управляваща партия СМЕР на Фицо, а сега ръководител на по-малкия коалиционен партньор - партия "Глас" (на словашки "Хлас"), се надява да повтори този успех.

В списъка с кандидати той се изправя срещу 59-годишния Иван Корчок, проевропейски бивш външен министър, който иска да попречи на управляващите да получат и президентското място.

Въпреки че словашкият президент не разполага със значителни изпълнителни правомощия, той играе роля при назначаването на правителствени и други длъжности и може оформя обществените дебати, както често правеше либералната Чапутова, отбелязва Ройтерс.

В миналото гласоподавателите често са избягвали да дават възможност на управляващите партии да съставят правителство и да излъчат президент. Чапутова спечели предишните президентски избори през 2019 г., след като "яхна" антикорупционната вълна, насочена срещу партията на Фицо, която тогава беше на власт.

Фицо, който четири пъти е бил премиер, бързо промени словашката политика - най-очевидно като прекрати държавните военни доставки за Украйна (макар че все още разрешава търговски сделки за доставки) - и води диалог с Москва, въпреки че ЕС иска да изолира руския режим.

Пелегрини, подобно на Фицо, заяви, че конфликтът в Украйна няма военно решение и подкрепя мирните преговори между Киев и Москва - нещо, което Корчок, както и други критици, определят като капитулация, след като части от Украйна са окупирани.

