Половин век зад решетките: Жена е осъдена за убийството на 4-годишно дете

Ж ена от Тексас ще прекара десетилетия в затвора за убийството на 4-годишната дъщеря на приятеля си през 2019 г., съобщиха от прокуратурата, съобщиха от People.

След деветдневен съдебен процес журито на окръг Харис призна 33-годишната Шона Хууи за виновна в убийство и я осъди на 50 години затвор , съобщи окръжният прокурор на окръг Харис Ким Ог.

"Трябва да работим заедно като общност, за да защитим нашите деца, които са особено уязвими към насилие от страна на възрастни, които ги насилват. Благодарни сме на съдебните заседатели, които признаха, че това не е единичен случай, а модел на злоупотреба, и с право осъдиха тази жена да прекара десетилетия зад решетките", каза Ог.

Хууи се е грижила за 4-годишната Джакизия Александър заедно със собствените си пет деца, когато е завела момиченцето в денонощна спешна помощ на 7 септември 2019 г., същия ден, в който то е починало, заявиха прокурорите.

Според прокуратурата бащата на момичето е имал еднолично попечителство и е работил нощем. След като започнал да се среща с Хууи, той и Джакизия се преместили при Хууи и четирите ѝ деца в Томбол, Тексас.

"Заради работния си график бащата на Джакизия пребиваваше при членове на семейството, които живееха по-близо до работата му, и рядко виждаше дъщеря си. Той не я е виждал поне два месеца преди смъртта ѝ, освен чрез видеоразговори", се посочва в съобщението.

Когато Хууи завел Джакизия в спешното отделение, тялото на момичето било "вече студено" и имало видимо синьо око и други наранявания.

Според прокурорите Хууи разказвал на медицинския персонал и на властите различни истории за случилото се с момичето. Тя твърди, че Якизия е трябвало да бъде събудена и е дишала дълбоко, учестено и не се е държала нормално, затова Хууи я е возила в гореща кола, за да се опита да я накара да диша нормално. След това Хууи се прибрала вкъщи, преоблякла се и отвела Джакизия в клиниката за спешна помощ.

