"Как да се отърва от труп": Мъж наряза жена си на 224 парчета

Н а доживотен затвор е осъден мъж, определен от разследващите като "зловещо чудовище", след като разрязал тялото на съпругата си на повече от 200 парчета.

Никълъс Метсън е признал, че е убил 26-годишната Холи Брамли през март 2023 г. След това е платил на свой приятел 50 паунда, за да му помогне да изхвърли останките ѝ в река.

28-годишният мъж е намушкал жена си с нож поне четири пъти, преди да разчлени и прибере частите от тялото ѝ в продължение на седмица в кухненския им килер на апартамента им в Линкълн, Англия.

Прокурорите описват Метсън като "извратен и варварски", заявявайки, че начинът, по който е нарязал съпругата си на поне 224 отделни парчета, е "далеч отвъд необходимото за преместване на тялото".

Пред съда е обявено, че останките на г-жа Брамли са открити от член на обществеността, който първоначално помислил, че принадлежат на животно.

Метсън е казал на полицията в Линкълншир, че съпругата му е напуснала дома им заедно с членове на местния екип за кризисни ситуации в областта на психичното здраве - но полицаите забелязали "силна миризма на белина" и открили окървавени чаршафи, както и трион върху кърпа.

След като му е повдигнато обвинение за убийството на г-жа Брамли, проверката на телефона на Метсън разкрива, че той е направил търсения в Google за "как да се отърва от труп", "какви помощи мога да получа, ако жена ми умре" и "Бог прощава ли убийство".

След смъртта ѝ убиецът изпраща съобщения на приятелите жена си от нейния профил във Facebook, за да ги накара да мислят, че тя все още е жива, и си изпраща пари от банковата ѝ сметка.

