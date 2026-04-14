Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Основателят на Binance Чанпен Джао представя мемоарите си „Свобода на парите“. Милиардерът разказва за метеорния си възход, сблъсъка с властите в САЩ, престоя в затвора и изненадващото помилване от Доналд Тръмп, отричайки стремеж към слава и богатство

14 април 2026, 16:39
Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди
Източник: Getty Images

Н ай-богатият криптомилиардер вече е на свобода и разказва (почти) всичко в нов мемоар. Помилван от Тръмп, след като компанията му се призна за виновна в пропуск да контролира прането на пари от терористични организации, Чанпен Джао предлага своя прочит в книгата „Свобода на парите“ (Freedom of Money). В нея той описва как е създал Binance и се е превърнал в един от най-влиятелните хора на планетата, пише Forbes.

49-годишният основател на Binance, известен в индустрията като CZ, избра ключов момент за публикуването на биографията си – той е решен да представи пред света собствената си версия за шеметния възход и последвалото падение на криптоимперията му, давайки ясен знак за своето завръщане.

Книгата, озаглавена „Свобода на парите: Мемоари за защита на потребителите, устойчивост и основаването на Binance“, се простира на 364 страници. Изданието е публикувано самостоятелно на английски и китайски език и вече заема четвърто място в класациите на Amazon Kindle на цена от 9,99 долара.

Творбата проследява пътя на Джао от селските райони на Китай до Канада, преминава през професионалния му опит в Токио, Ню Йорк и Шанхай, за да стигне до изграждането на Binance – борсата, която се разрасна с безпрецедентна скорост до лидер на световния пазар. Джао описва детайлно дългата битка на компанията с американските регулатори, рекордното споразумение за 4,3 милиарда долара заради обвинения в подпомагане на безскрупулни перачи на пари, както и четиримесечната си присъда в Калифорния. Именно в затвора той започва да пише книгата си, преди да получи помилване от президента Тръмп. По думите му мемоарите са предназначени както за хората, които го познават само от заглавията в медиите, така и за всеки, който се интересува как един предприемач може да оформи цяла индустрия „и да плати висока цена за това“.

Както повечето мемоари, и този е опит за внимателен подбор на факти и акценти. Джао рисува вдъхновяващ портрет на човек, останал философски недокоснат от огромния успех. Въпреки че Forbes оценява състоянието му на близо 110 милиарда долара – сума, която го поставя пред Бил Гейтс – той настоява, че богатството никога не е било негова цел. „Не ме интересуват парите“, пише той. „Не ме интересува властта. Не ме интересува славата. Дори не ме интересува наследството, което ще оставя.“

Като доказателство за своята алтруистична природа Джао посочва благотворителни инициативи като образователната платформа с нестопанска цел Giggle Academy. Книгата включва и предговор от И Хе, съосновател на Binance и майка на трите му деца. Тя споделя, че дори след като Binance се превърна в глобален колос, Джао е продължил да носи евтини дрехи от Amazon, да ходи на срещи с велосипед и да кара стар миниван Toyota.

В същото време обаче мемоарите целят да утвърдят мястото на Джао в световния елит. Той разказва за пътуванията си и срещите с държавни лидери и кралски особи – от фактическия владетел на Саудитска Арабия, престолонаследника Мохамед бин Салман, до краля на Бутан. Сред имената, дали положителни отзиви за книгата, личат тези на финансовите титани Рей Далио и Лари Финк.

Анекдотите в книгата подчертават неговото влияние. През 2022 г. Binance инвестира 500 милиона долара в платформата X – решение, взето по думите му почти „на око“ след кратък финансов анализ и разговор с Илон Мъск. Джао допълва, че благодарение на корпоративни преструктурирания Binance притежава и малък дял в SpaceX – компания, чиято пазарна оценка се очаква да достигне астрономическите 2 трилиона долара при излизането си на борсата. В друг случай той споделя как е съдействал на управителя на централната банка на Бахрейн за деблокирането на ChatGPT в страната след директен контакт със Сам Алтман.

Списание Forbes присъства често в разказа – понякога като символ на признание, друг път като повод за недоволство. Джао си спомня за фотосесия в Хонконг през 2017 г., която го поставя на корицата по суитшърт с логото на Binance, карайки го да попита свой приятел: „Това означава ли, че вече съм богат?“. Той признава, че е обмислял инвестиция от 200 милиона долара в изданието през 2022 г., която така и не се осъществява. Криптомилиардерът не подминава и разследването на Forbes от 2020 г., известно като „Тай Чи“, което разкри схеми за избягване на американските регулатори. Джао определя статията като част от координирана атака срещу него, подсказвайки, че прокурорите може да са подали информация на репортерите, за да легитимират разследването си.

Книгата става най-интригуваща, когато се появяват неочаквани детайли. Джао описва първоначално приятелските си отношения с Гари Генслер, преди последният да оглави Комисията по ценни ценни книжа и борси (SEC). Той се спира и на отношенията с конкурентната борса FTX. Когато тя е на ръба на фалита в края на 2022 г., Сам Банкман-Фрийд му се обадил с молба за няколко милиарда долара „толкова небрежно, сякаш си поръчваше сандвич“. Много анализатори смятат, че именно първоначалният интерес на Джао към придобиване на FTX, последван от рязко оттегляне, е ускорил колапса на конкурента му.

В последната трета на мемоарите разказът преминава от триумф към равносметка. Според Джао съдебните дела срещу него не са били заради конкретни действия на Binance, а заради мащаба, който компанията е достигнала. „По някаква причина Министерството на правосъдието беше обсебено от идеята да осъди мен и Binance“, пише той. „Защо? Нямаше логика за мен или адвокатите ми, освен факта, че бяхме най-големите в индустрията.“

Американското правителство обаче има по-конкретни обвинения: Binance не е внедрила системи за предотвратяване на съмнителни транзакции, включително такива, свързани с терористични групи като „Хамас“, „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“. Регулаторите твърдят, че борсата умишлено не е докладвала над 100 000 транзакции, включващи финансиране на тероризъм, детска експлоатация и киберпрестъпления. Главният прокурор Мерик Гарланд бе категоричен: „Binance стана най-голямата борса в света отчасти заради престъпленията, които е извършила.“

Описанията на затворническия живот са сред най-ярките моменти в книгата. Джао признава, че се е опасявал от изнудване, тъй като медиите го обявиха за най-богатия затворник в историята на САЩ. Бързо обаче разбрал, че съкилийниците му не четат Wall Street Journal или Bloomberg и никой не го разпознава. Той описва битовите лишения и униженията в затвора, включително съжителството с мъж, осъден на 30 години за двойно убийство. „Скоро открих, че най-смъртоносното нещо в него не е присъдата му, а хъркането му. Хъркаше по-силно от гръмотевици“, спомня си милиардерът.

Джао отрича твърденията, че сам е поискал президентско помилване. Според неговата версия той е подал молба едва след като видял спекулации в медиите. Заявлението е от 14 април 2025 г., а само две седмици по-късно криптопроектът на фамилия Тръмп – World Liberty Financial – обяви, че новата му стейбълкойн е използвана в инвестиционен рунд на Binance за 2 милиарда долара. Помилването стана факт на 21 октомври 2025 г.

Версията на Джао обаче бе посрещната с критики. Стар Сю, основател на борсата OKX, го обвини в социалната мрежа X в лъжи и фабрикуване на факти с цел „изграждане на фалшив образ на славна фигура“. Сю постави под въпрос и неяснотата около семейното положение на Джао, визирайки съдебни документи от жена на име Ян Уейцин, която твърди, че е негова законна съпруга от 2003 г. насам. Джао отговори предизвикателно: „Можете да се извините. Официално съм разведен“, като дори предложи облог за 1 милиард долара, че документите му са изрядни.

За промоцията на мемоарите си Джао е наел влиятелната PR агенция Gashalter & Co, известна с работата си с противоречиви милиардери. Всички приходи от продажбите на „Свобода на парите“ ще бъдат дарени за благотворителност.

Чанпен Джао Binance Криптомилиардер Мемоари Пране на пари Регулация
Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Любопитно Преди 16 минути

Авторката на „Прислужницата“, която години наред се криеше зад перука и очила, най-после разкри истинската си самоличност

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Любопитно Преди 23 минути

Меган Маркъл претърпя стилова трансформация, вдъхновена от покойната модна икона Каролин Бесет-Кенеди. Чрез изчистени силуети и минимализъм херцогинята не само следва тенденциите на 2026 г., но и препраща към трагичното наследство на фамилия Кенеди

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Свят Преди 1 час

Още един учен, свързан с космическата програма на Америка, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ. САЩ. Майкъл Дейвид Хикс почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст, но причината за смъртта му никога не беше оповестена публично и не беше открит запис за извършена аутопсия

Има очевидна причина защо някои хора живеят до 100 години - а други не

Свят Преди 1 час

Ново изследване на учени от Швейцария откри „ключа“ към дълголетието в кръвта ни. Оказва се, че столетниците притежават уникален протеинов профил, който поддържа метаболизма и тъканите им млади, предпазвайки ги от болести и оксидативен стрес

Снимката е илюстративна

Екстремно време в сърцето на САЩ: Торнада и гигантска градушка поставят началото на едноседмична заплаха

Свят Преди 1 час

Десетки милиони американци са под тревога, след като мощни торнада разрушиха сгради в Канзас, а градушки с размерите на топка за софтбол удариха Средния запад. Проливни дъждове и риск от скъсване на язовирни стени налагат спешни евакуации, докато метеоролозите предупреждават, че най-опасната част от бурите тепърва предстои

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Любопитно Преди 1 час

“Сърф енд търф” предизвикателство определя следващите номинирани в надпреварата

Частна болница изяжда държавната във Враца

Частна болница изяжда държавната във Враца

България Преди 1 час

Общината търси решение чрез пренасочване на сестри от детски градини и училища

Дрон изплава на плажа в Несебър

Дрон изплава на плажа в Несебър

България Преди 1 час

Специализиран екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

Технологии Преди 2 часа

Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот, продължаваме кампанията за пътна безопасност с тема, посветена на мотористите, които някои наричат с презрителното „донори“

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Любопитно Преди 2 часа

Дженифър Лопес направи исторически дебют на фестивала Coachella 2026! 56-годишната звезда се появи изненадващо по време на сета на Дейвид Гета, за да изпълни новия си хит „Save Me Tonight“, доказвайки, че е в топ форма и по-енергична от всякога

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Свят Преди 2 часа

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

България Преди 2 часа

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Любопитно Преди 2 часа

Бил ли е римският префект на Юдея безмилостен тиранин или нерешителен съдия, притиснат да осъди Исус? Вижте малко известни факти за живота и мистериозната съдба на човека, който си изми ръцете

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са съставили класация на най-умните зодиакални знаци, известни със своето аналитично мислене и интуиция

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Свят Преди 3 часа

Това съобщи Джорджа Мелони

<p>Нападение срещу товарен кораб в Оманския залив</p>

Два снаряда удариха търговски кораб в Оманския залив

Свят Преди 3 часа

Британската агенция UKMTO съобщи за нападение срещу товарен кораб на 112 мили от Рас ал Хад. На борда е избухнал пожар, а пакистански военен съд е оказал помощ. Извършителят на атаката в стратегическия район все още не е идентифициран

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Психологът Изабел Манолова: Защо сме все по-несигурни в свят с безкрайни възможности

Edna.bg

Завръщане: Дизайнерката Миглена Каканашева - Мегз с нов бизнес у нас

Edna.bg

Обзор на кръга във Втора Бундеслига (29 кръг, 14.04.2026)

Gong.bg

Официално! Андони Ираола напуска Борнемут

Gong.bg

Никола Николов-Паскал призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата

Nova.bg

Започна изплащането на компенсацията от 20 евро за горива

Nova.bg