Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Н ай-богатият криптомилиардер вече е на свобода и разказва (почти) всичко в нов мемоар. Помилван от Тръмп, след като компанията му се призна за виновна в пропуск да контролира прането на пари от терористични организации, Чанпен Джао предлага своя прочит в книгата „Свобода на парите“ (Freedom of Money). В нея той описва как е създал Binance и се е превърнал в един от най-влиятелните хора на планетата, пише Forbes.

49-годишният основател на Binance, известен в индустрията като CZ, избра ключов момент за публикуването на биографията си – той е решен да представи пред света собствената си версия за шеметния възход и последвалото падение на криптоимперията му, давайки ясен знак за своето завръщане.

Книгата, озаглавена „Свобода на парите: Мемоари за защита на потребителите, устойчивост и основаването на Binance“, се простира на 364 страници. Изданието е публикувано самостоятелно на английски и китайски език и вече заема четвърто място в класациите на Amazon Kindle на цена от 9,99 долара.

Творбата проследява пътя на Джао от селските райони на Китай до Канада, преминава през професионалния му опит в Токио, Ню Йорк и Шанхай, за да стигне до изграждането на Binance – борсата, която се разрасна с безпрецедентна скорост до лидер на световния пазар. Джао описва детайлно дългата битка на компанията с американските регулатори, рекордното споразумение за 4,3 милиарда долара заради обвинения в подпомагане на безскрупулни перачи на пари, както и четиримесечната си присъда в Калифорния. Именно в затвора той започва да пише книгата си, преди да получи помилване от президента Тръмп. По думите му мемоарите са предназначени както за хората, които го познават само от заглавията в медиите, така и за всеки, който се интересува как един предприемач може да оформи цяла индустрия „и да плати висока цена за това“.

Както повечето мемоари, и този е опит за внимателен подбор на факти и акценти. Джао рисува вдъхновяващ портрет на човек, останал философски недокоснат от огромния успех. Въпреки че Forbes оценява състоянието му на близо 110 милиарда долара – сума, която го поставя пред Бил Гейтс – той настоява, че богатството никога не е било негова цел. „Не ме интересуват парите“, пише той. „Не ме интересува властта. Не ме интересува славата. Дори не ме интересува наследството, което ще оставя.“

Като доказателство за своята алтруистична природа Джао посочва благотворителни инициативи като образователната платформа с нестопанска цел Giggle Academy. Книгата включва и предговор от И Хе, съосновател на Binance и майка на трите му деца. Тя споделя, че дори след като Binance се превърна в глобален колос, Джао е продължил да носи евтини дрехи от Amazon, да ходи на срещи с велосипед и да кара стар миниван Toyota.

В същото време обаче мемоарите целят да утвърдят мястото на Джао в световния елит. Той разказва за пътуванията си и срещите с държавни лидери и кралски особи – от фактическия владетел на Саудитска Арабия, престолонаследника Мохамед бин Салман, до краля на Бутан. Сред имената, дали положителни отзиви за книгата, личат тези на финансовите титани Рей Далио и Лари Финк.

Анекдотите в книгата подчертават неговото влияние. През 2022 г. Binance инвестира 500 милиона долара в платформата X – решение, взето по думите му почти „на око“ след кратък финансов анализ и разговор с Илон Мъск. Джао допълва, че благодарение на корпоративни преструктурирания Binance притежава и малък дял в SpaceX – компания, чиято пазарна оценка се очаква да достигне астрономическите 2 трилиона долара при излизането си на борсата. В друг случай той споделя как е съдействал на управителя на централната банка на Бахрейн за деблокирането на ChatGPT в страната след директен контакт със Сам Алтман.

Списание Forbes присъства често в разказа – понякога като символ на признание, друг път като повод за недоволство. Джао си спомня за фотосесия в Хонконг през 2017 г., която го поставя на корицата по суитшърт с логото на Binance, карайки го да попита свой приятел: „Това означава ли, че вече съм богат?“. Той признава, че е обмислял инвестиция от 200 милиона долара в изданието през 2022 г., която така и не се осъществява. Криптомилиардерът не подминава и разследването на Forbes от 2020 г., известно като „Тай Чи“, което разкри схеми за избягване на американските регулатори. Джао определя статията като част от координирана атака срещу него, подсказвайки, че прокурорите може да са подали информация на репортерите, за да легитимират разследването си.

Книгата става най-интригуваща, когато се появяват неочаквани детайли. Джао описва първоначално приятелските си отношения с Гари Генслер, преди последният да оглави Комисията по ценни ценни книжа и борси (SEC). Той се спира и на отношенията с конкурентната борса FTX. Когато тя е на ръба на фалита в края на 2022 г., Сам Банкман-Фрийд му се обадил с молба за няколко милиарда долара „толкова небрежно, сякаш си поръчваше сандвич“. Много анализатори смятат, че именно първоначалният интерес на Джао към придобиване на FTX, последван от рязко оттегляне, е ускорил колапса на конкурента му.

В последната трета на мемоарите разказът преминава от триумф към равносметка. Според Джао съдебните дела срещу него не са били заради конкретни действия на Binance, а заради мащаба, който компанията е достигнала. „По някаква причина Министерството на правосъдието беше обсебено от идеята да осъди мен и Binance“, пише той. „Защо? Нямаше логика за мен или адвокатите ми, освен факта, че бяхме най-големите в индустрията.“

Американското правителство обаче има по-конкретни обвинения: Binance не е внедрила системи за предотвратяване на съмнителни транзакции, включително такива, свързани с терористични групи като „Хамас“, „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“. Регулаторите твърдят, че борсата умишлено не е докладвала над 100 000 транзакции, включващи финансиране на тероризъм, детска експлоатация и киберпрестъпления. Главният прокурор Мерик Гарланд бе категоричен: „Binance стана най-голямата борса в света отчасти заради престъпленията, които е извършила.“

Описанията на затворническия живот са сред най-ярките моменти в книгата. Джао признава, че се е опасявал от изнудване, тъй като медиите го обявиха за най-богатия затворник в историята на САЩ. Бързо обаче разбрал, че съкилийниците му не четат Wall Street Journal или Bloomberg и никой не го разпознава. Той описва битовите лишения и униженията в затвора, включително съжителството с мъж, осъден на 30 години за двойно убийство. „Скоро открих, че най-смъртоносното нещо в него не е присъдата му, а хъркането му. Хъркаше по-силно от гръмотевици“, спомня си милиардерът.

Джао отрича твърденията, че сам е поискал президентско помилване. Според неговата версия той е подал молба едва след като видял спекулации в медиите. Заявлението е от 14 април 2025 г., а само две седмици по-късно криптопроектът на фамилия Тръмп – World Liberty Financial – обяви, че новата му стейбълкойн е използвана в инвестиционен рунд на Binance за 2 милиарда долара. Помилването стана факт на 21 октомври 2025 г.

Версията на Джао обаче бе посрещната с критики. Стар Сю, основател на борсата OKX, го обвини в социалната мрежа X в лъжи и фабрикуване на факти с цел „изграждане на фалшив образ на славна фигура“. Сю постави под въпрос и неяснотата около семейното положение на Джао, визирайки съдебни документи от жена на име Ян Уейцин, която твърди, че е негова законна съпруга от 2003 г. насам. Джао отговори предизвикателно: „Можете да се извините. Официално съм разведен“, като дори предложи облог за 1 милиард долара, че документите му са изрядни.

За промоцията на мемоарите си Джао е наел влиятелната PR агенция Gashalter & Co, известна с работата си с противоречиви милиардери. Всички приходи от продажбите на „Свобода на парите“ ще бъдат дарени за благотворителност.