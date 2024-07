След срещата на върха на НАТО: Зеленски заяви, че очаква военна помощ от САЩ

С лед като се завърна в страната от срещата на върха на НАТО във Вашингтон украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че предстои да бъде получена още военна помощ за Украйна, предаде ДПА.

"Бяха сключени конкретни споразумения, насочени към повишаване на отбранителния капацитет на Украйна, включително оръжия за войските и подкрепа за оръжейната индустрия на страната", написа той в "Екс". Зеленски спомена "Пейтриът" (Patriot) и други системи за противовъздушна отбрана, но не предостави подробности.

This week was filled with events and negotiations. Following my visit to the United States, we have secured new Patriot systems and dozens of other air defense systems. We are working tirelessly to increase the strength and number of Ukrainian Patriots. I’m grateful to all… pic.twitter.com/autbgntzlO