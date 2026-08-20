След шока с 40-те трилиона: Белият дом е под обстрел заради рекордния дълг на САЩ

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Д ържавният дълг на САЩ надхвърли 40 трилиона долара за първи път, отбелязвайки нов шокиращ крайъгълен камък в заемането на средства от страната. Данните на Министерството на финансите, публикувани в сряда, показват, че общият непогасен федерален дълг е достигнал приблизително 40,05 трилиона долара, като около 32,27 трилиона долара се държат от обществеността, а 7,78 трилиона долара са вътрешноправителствени притежания. Дългът се е увеличил повече от двойно от 2017 г. насам, което подчертава мащаба на дългосрочните фискални предизвикателства пред правителството, съобщава Newsweek .

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Държавният дълг, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе в Овалния кабинет за своя втори мандат, беше приблизително 36,22 трилиона долара, което отбелязва ескалация с около 3,83 трилиона долара досега по време на настоящото му управление.

Плащанията по лихвите също се превърнаха във все по-значително бреме, докато разходите за социално осигуряване, здравеопазване и отбрана представляват основни части от федералните разходи. Бюджетната служба на Конгреса (CBO) прогнозира, че дългът, държан от обществеността, ще нарасне от около 101 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 г. до 120 процента до 2036 г.

За първи път в историята: Държавният дълг на САЩ надхвърли $40 трилиона

Рекордният дълг идва и в труден политически момент за Тръмп, чийто рейтинг на одобрение за икономиката спадна на фона на опасения относно инфлацията, цените на горивата, издръжката на живота и войната с Иран.

Какво представлява държавният дълг?

Държавният дълг представлява общата сума пари, които федералното правителство е заемaло с течение на времето, за да покрие разходи, надвишаващи приходите му. Въпреки че границата от 40 трилиона долара отразява десетилетия на заемане при президенти и конгреси от двете партии, президентът може да окаже влияние върху траекторията на дълга чрез политики, включващи данъци, правителствени разходи и икономически растеж.

Например данъчните съкращения, които намаляват федералните приходи, или новите програми за разходи могат да увеличат бюджетния дефицит, докато политиките, които стимулират икономическия растеж и държавните приходи, могат да спомогнат за подобряване на фискалната позиция на правителството. В момента CBO прогнозира федерален дефицит от 1,9 трилиона долара за фискалната 2026 г.

Все пак държавният дълг не е нещо, което един президент може да контролира сам. В крайна сметка Конгресът играе централна роля при определянето на федералните данъци и разходи, а голяма част от дълга отразява политики и ангажименти, натрупани по време на много администрации. Самият крайъгълен камък от 40 трилиона долара отразява заемането при президенти и от Републиканската, и от Демократическата партия, включително разходите по време на пандемията от COVID-19 и дългосрочните разходи, свързани с програми като социалното осигуряване, здравеопазване и лихвите по дълга.

Марк Уилямс, главен преподавател по финанси в Questrom School of Business към Бостънския университет, заяви пред Newsweek по имейл в сряда вечерта:

„Преминавайки 40 трилиона долара кумулативен дълг, Белият дом пренебрегва основен икономически факт: по-големият дълг в крайна сметка води до по-високи разходи за лихви и увеличена инфлация. Дългът на САЩ също така расте по-бързо от брутния вътрешен продукт на страната, което показва, че колосалните нива на дълга произвеждат намаляваща икономическа полза“.

Уилямс продължи: „Настоящите данъчни политики на Белия дом принудиха правителството да компенсира недостига на приходи, като повиши нивата на заемане на САЩ. Тъй като правителството продължава да емитира повече дълг, това ще доведе до скок в цената на заемането и ще намали потребителските разходи. Този ефект на изместване също така ще забави икономическия растеж и би могъл да тласне САЩ към рецесия. Въпреки че нивата на дълга на САЩ достигат исторически върхове, тази тенденция би могла да се обърне, ако политиците отменят данъчните съкращения и намалят разходите за обезщетения. И двете области обаче са политически „горещи теми“ и най-вероятно по тях няма да се предприемат действия“.

Уилямс заключи, че Съединените щати са „не само най-големият емитент на дълг, но и най-големият държател на вътрешноправителствен дълг, което доказва, че те едновременно произвеждат и се възползват от собственото си заемане. За разлика от потребителите и бизнеса, правителството взема заеми, за да изпълни задълженията си, независимо от цената на заемането. Това разминаване с цената на заемането не вещае нищо добро за потребителите и бизнеса, докато се насочваме към 2027 г.“.

CBO предупреди, че нарастващите разходи за дълга и лихвите могат да окажат натиск върху по-широката икономика, включително чрез увеличаване на разходите за заемане и намаляване на частните инвестиции. Икономическото въздействие на по-високия дълг обаче зависи от редица фактори и самият крайъгълен камък от 40 трилиона долара не означава задължително, че САЩ се насочват директно към по-висока инфлация или рецесия.

Какъв е рейтингът на одобрение на Тръмп за икономиката?

Скорошно проучване на Reuters/Ipsos установи, че общото одобрение за Тръмп е 33 процента, като 64 процента не одобряват управлението му - най-ниският рейтинг в неговото президентство. Проучването установи също, че демократите с малко изпреварват републиканците като партията, която гласоподавателите предпочитат да управлява икономиката - 38 процента срещу 35 процента. В анкетата са анкетирани 1166 пълнолетни граждани на САЩ от 14 до 17 август, с граница на грешка от 3 процента.

Проучване на същата социологическа агенция за същите дати установи, че рейтингът на одобрение на Тръмп за икономиката е 29 процента, а неодобрението му също е 64 процента.

Други проучвания на общественото мнение по подобен начин показват, че избирателите стават все по-недоволни от начина, по който Тръмп се справя с икономиката. Проучване на NPR/PBS News/Marist през юни установи, че едва 33 процента одобряват икономическите резултати на Тръмп, докато 60 процента не ги одобряват - най-ниският рейтинг за икономическото му представяне, отчитан в това проучване. Анкетата установи също, че цените на горивата и издръжката на живота остават основни опасения за американците.

Проучването е анкетирало 1340 респонденти от 8 до 11 юни и е имало 3 процента граница на грешка.

В проучване на The Economist/YouGov от по-рано този месец одобрението за Тръмп по отношение на икономиката е било 30 процента срещу рейтинг на неодобрение от 65 процента. Общият рейтинг на одобрение на президента е бил 36 процента в сравнение с неодобрение от 60 процента. Проучването показва също, че 27 процента са заявили, че състоянието на икономиката е отлично или добро, а 71 процента са го определили като посредствено или лошо.

В анкетата са анкетирани 1609 пълнолетни граждани на САЩ от 31 юли до 3 август, а границата на грешка е 3,6 процента.

Републиканец заяви, че новият крайъгълен камък на държавния дълг е „нещо лошо“

За Тръмп и републиканците границата от 40 трилиона долара дълг добавя още един труден икономически проблем на прага на междинните избори през ноември.

Администрацията твърди, че работи за съкращаване на правителствените прахосмукачки, измами и злоупотреби, докато насърчава икономическия растеж, докато демократите вероятно ще използват новите данни, за да оспорят фискалната политика на републиканците. Самият дълг обаче отразява решения, взети при множество администрации и десетилетия на политики за разходите и приходите, което го прави двупартиен фискален проблем, а не такъв, който е започнал единствено и само с Тръмп.

Републиканският сенатор от Флорида Рик Скот реагира на новите данни, заявявайки в X в сряда: „Нашият държавен дълг току-що достигна 40 ТРИЛИОНА ДОЛАРА! Това е лошо. Конгресът трябва да постави разходите под контрол и да БАЛАНСИРА БЮДЖЕТА. Американците заслужават нещо по-добро“.

Републиканският губернатор на Флорида Рон Десантис също се включи в X в сряда вечерта, казвайки:

„В средата на 90-те години държавният дълг беше приблизително 5 трилиона долара и имаше натиск за федерална поправка за балансиран бюджет. Всъщност гласуването в Сената на САЩ за поправката за балансиран бюджет остана само на един глас от приемане. Представете си колко различна щеше да бъде фискалната траектория на страната, ако такова изискване беше прието? Некoй очаквал ли е по онова време, че 30 години по-късно дългът ще достигне 40 трилиона долара?“.