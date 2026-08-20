Свят

За първи път в историята: Държавният дълг на САЩ надхвърли $40 трилиона

Американският държавен дълг нарасна с още $1 трилион само за пет месеца

20 август 2026, 06:39
Щатски долари (USD)
Щатски долари (USD)   
Източник: iStock
  • Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 40 трилиона долара, само пет месеца след достигането на предишния праг от 39 трилиона долара.
  • Нарастващият дълг и лихвите по него оказват натиск върху икономиката, според експерти това може да оскъпи ипотечните и автомобилните кредити, да ограничи инвестициите и да повиши цените на стоки и услуги.
  • Следващото сериозно изпитание идва през 2027 г., очаква се САЩ да достигнат законовия таван от 41,1 трилиона долара между края на зимата и средата на лятото, което ще изисква ново решение на Конгреса.

Държавният дълг на САЩ надхвърли вчера рекордните 40 трилиона долара – поразителен праг в момент, когато разходите за отбрана, социални програми като „Социално осигуряване“ (Social Security) и „Медикеър“ (Medicare), както и лихвите по нарастващия дълг съставляват огромен дял от федералните разходи, съобщи Асошиейтед Прес.

Тази стойност беше достигната само пет месеца след като през март американският дълг постави предишния рекорд от 39 трилиона долара. Пет месеца по-рано, през октомври, той достигна 38 трилиона долара.

Дългът на САЩ мина всякакви рекорди

Безпрецедентният размер от 40 трилиона долара откроява конкуриращите се приоритети на администрацията – от увеличаването на разходите за отбрана, на които САЩ разчитат за водената от президента Доналд Тръмп война с Иран, започнала преди почти шест месеца, до понижаването на цените на бензина и хранителните продукти.

Говорителят на Белия дом Куш Десай заяви, че администрацията на Тръмп „се е съсредоточила върху ограничаването на разхищенията, измамите и злоупотребите при федералните разходи, като същевременно ускорява икономическия растеж, за да насочи съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на САЩ в правилната посока“.

Експерти обаче казват, че стремително нарастващият дълг и достигането на поредния рекорден праг вече се отразяват на портфейлите на американците, като оскъпяват заемите за жилища и автомобили, водят до по-ниски заплати заради по-малкото средства, с които компаниите разполагат за инвестиции, и повишават цените на стоките и услугите.

Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 33 трилиона долара

Привържениците на балансирания бюджет предупреждават също, че дългосрочната тенденция към все повече заеми и все по-големи лихвени плащания ще изправи американците пред по-трудни избори във фискалната политика.

В САЩ действа законово установен таван на държавния дълг, тоест ограничение върху федералните заеми, който Конгресът има правомощието да определя, променя или премахва. Центърът за двупартийна политика изчислява, че САЩ най-вероятно ще достигнат тавана от 41,1 трилиона долара в периода между края на зимата и средата на лятото на 2027 г., което ще наложи Конгресът отново да гласува дали да го повиши, или временно да преустанови действието му.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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