След руските въздушни удари: Украинската енергийна система е стабилна и балансирана

У краинската енергийна система, която беше тежко засегната от руски въздушни удари през последните седмици, вече е напълно стабилизирана и не се очаква да има необходимост от внос на електроенергия, съобщи енергийното министерство в Киев, цитирано от Ройтерс.

Вносът на електроенергия в Украйна достигна рекордно високи нива в края на март, след като поредица от руски ракетни удари срещу критична инфраструктура причини спиране на тока в много части на страната.

