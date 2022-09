След референдумите в Украйна: Как реагира светът

В продължение на пет дни в четири области - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, които съставляват около 15% от територията на Украйна, се проведоха референдуми за присъединяване към Русия.

Властите на контролираните от Русия райони обявиха, че за влизане в Русия са гласували от 87 на сто до 99 от участвалите във вота.

Според окупационната администрация след преброяване на гласовете за влизане в Русия в самопровъзгласилата се Донецка народна република са гласували 99 процента, в Луганската народна република - 98 процента. В Запорожието повече от 93 на сто били заявили, че искат да станат част от Русия, а в района на Херсон - над 87 на сто.

Този вот проправя пътя на президента Владимир Путин към анексирането на четирите области,

след което той би могъл да представи всеки украински опит да си ги върне като нападение срещу самата Русия. На 21 септември Путин заяви, че е готов да използва ядрено оръжие, за да защити "териториалната цялост" на Русия, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна многократно е предупреждавала, че руското анексиране на допълнителни територии ще унищожи всякакъв шанс за мирни преговори.

След обявяването на резултатите от референдумите последваха реакции от световната общност:

ЕС отхвърля незаконните "референдуми" в Украйна, свикани от Русия, както и подправените резултати. Това написа в Туитър върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.