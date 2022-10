Какво се случи след речта на Путин и как руските знамена се озоваха на боклука

С лед като подписа указите за анексиране от Русия на украинските Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска области, руският президент Владимир Путин държа реч пред многохилядно множество на Червения площад в Москва.

Руски държавни медии съобщиха, че на събитието са присъствали над 180 000 души.

На пръв поглед това показва, че Путин се радва на огромна подкрепа сред руснаците.

Интервюта и снимки направели след събитието обаче разкриват една по-различна картина.

Речта на Владимир Путин ужасно напомня на… Хитлер

Оказва се, че много от присъстващите са служители в държавни предприятия и учреждения. Те са били задължени от ръководителите си да посетят събитието.

Хора са били докарани от няколко региона на Русия с автобуси и оставени в затворения за митинга център на Москва, а след края на мероприятието са ги откарали обратно.

„Принудени сме да ходим на всички подобни събития. Не можем да кажем не. Изключено е”, коментира пред „Уошингтън поуст” московски социален работник: „Мразя цялото това нещо и много ме е страх. Казаха ни, че ако не отидем, този път ще бъдат много строги. Няма да се приемат обяснения. Ще да ни уволнят веднага. Нямам изход.”

Путин: Победата ще бъде наша

Жената е от значителната група руснаци, които се страхуват да се занимават с политика и не се интересуват от новините.

„Не се интересувам от политика, не разбирам какво става сега”, посочва тя и добавя: „Знам, че хората биват убивани и това е ужасно”.

Тя признава, че е била „принудена да участва в избори” и да гласува за партията на Путин „Единна Русия” под заплахата, че ще загуби работата си.

В руската мрежа Телеграм имаше множество съобщения за студенти и служители на държавни предприятия, на които е било наредено да присъстват на речта на Путин.

Заетите в държавната администрация на Руската федерация са близо пет милиона и това число не включва служителите в над 500 хил. предприятия с държавно участие, отбраната, държавните училища, университети, социални и здравни заведения. Така прехраната на голяма част от домакинствата в Русия буквално зависи от волята на Кремъл.

Според държавната социологическа агенция рейтингът на одобрение на Путин е 79,6 процента.

Но е показателно, че руските знамена, които множеството на митинга развяваше в привиден патриотизъм по време на речта на Путин, се озоваха грозно захвърлени в контейнери за боклук след това.

Real attitude of Russian citizens towards their country.



Everything is fake there - their army, their weapons, their patriotism. pic.twitter.com/pA4d4yOulV