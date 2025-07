Огнен ад: Български пожарникари се включиха в гасенето на пожари на о. Крит

П ожари се разразиха в Гърция и на остров Крит, предаде гръцката телевизия "Скай".

Предишният голям горски пожар в страната избухна вчера около 16:00 ч. местно време (също и българско) в района на Вурвуру на средния ръкав на полуостров Халкидики – Ситония, съобщи гръцкото издание "Катимерини“.

BREAKING: A massive evacuation is underway in Ferma, Ierapetra, on the Greek island of Crete, as an out-of-control wildfire nears hotels, rental rooms, and homes. Authorities have ordered the area cleared for safety. pic.twitter.com/Jg0VO78WKM

"Огнен ад на остров Крит. Бригади от пожарникари пристигат спешно от Атина", гласи заглавието в сайта на "Скай".

"Чака ни тежка нощ", казва за телевизията губернаторът на Крит Ставрос Арнаутакис.

Пожарите, разраснали се снощи, обхванаха предимно района на Йерапетра, в югоизточната част на острова. "Първата мисия е животът на хората и веднага след това - имотите им", заявява Арнаутакис.

Природната стихия е довела до евакуацията на местни жители и на туристи от поне четири населени места, посочват гръцки медии. Най-малко 155 са огнеборците от екипи в 38 пожарни коли, които се борят с огъня в община Йерапетра, съобщават от гръцката противопожарна служба.

Hotels on #Greek holiday island of #Crete are being evacuated due to powerful #wildfires



Strong winds are causing the fires to spread rapidly



Local authorities say more than 1,500 people have been evacuated from their homes and hotels, with more expected to follow.

TV2

📸STR/AP pic.twitter.com/M7dUAhovSK