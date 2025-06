Горски пожари парализираха Измир: Стотици евакуирани, изгорели коли и затворени пътища

Д ва отделни горски пожара избухнаха вчера следобед в районите Сеферхисар и Мендерес в близост до град Измир, Западна Турция, и предизвикаха евакуирането на стотици хора от крайните квартали на града, предаде ТРТ Хабер.

🔥Forest fires rage on the outskirts of the resort town of Izmir in Türkiye.



They have come close to residential buildings.



Heat and strong winds are making it difficult for rescuers to cope with the fire. There have been no reports of casualties. pic.twitter.com/GSZoHufhyZ