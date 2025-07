Горещата вълна в Европа предизвика смъртни случаи и пожари

Д вама души починаха във Франция вследствие на „здравословни проблеми, свързани с жегата“, съобщи днес министърът на екологичния преход, енергетиката, климата и превенцията на рискове Аниес Пание-Рюнаше, цитирана от Франс Прес.

„Пожарникари са оказали помощ на повече от 300 души в спешни ситуации, а двама души са починали вследствие на здравословни проблеми, свързани с жегата“, каза тя.

Испанските власти също съобщиха за две жертви, след като горски пожар в Северна Испания се разпространил бързо, преди пожарникарите да успеят да го овладеят, предаде Асошиейтед Прес.

Ръководителят на регионалната администрация в Каталуния Салвадор Иля обяви, че смъртните случаи са от снощи. Пожарът избухнал в околностите на град Лерида на фона на горещата вълна, която е обхванала Европа. Общо 6500 хектара са изгорели, преди огнеборците да успеят да спрат разрастването на пламъците. Според пожарната служба 14 000 души са били предупредени да не излизат навън чрез системата за изпращане на съобщения по телефона.

Междувременно в Германия снощи се наложи десетки пътници да бъдат спасени от спешните служби, след като бяха блокирани в продължение на два часа и половина в аварирал влак на фона на високите температури, предаде ДПА.

Регионалният влак аварирал на железопътен мост в провинция Долна Саксония заради технически проблем, каза говорител на федералната полиция.

