След ескалацията в Близкия изток: Очаква се увеличение на цената на бензина

Ц ените на петрола се повишиха с повече от 3% във вторник, непосредствено след иранската ракетна атака срещу Израел.

Очаква се скокът на цените да доведе до повишаване на цената на бензина в САЩ. Това са заявили експерти пред ABC News.

Според изчисленията на експертите шофьорите може да се сблъскат с увеличение на цената с между 10 и 15 цента на галон. Средната цена на галон бензин в страната в момента е 3,20 долара.

По-нататъшно изостряне на конфликта между Израел и Иран може да доведе до значително повишаване на цените на петрола и газа, посочва Раманан Кришнаморти, професор по петролно инженерство в Хюстънския университет.

„Очевидно е, че това ще окаже огромно влияние върху цените на газа. В това няма никакво съмнение“, казва Кришнаморти.

Иран заяви, че нападението във вторник е отмъщение за вълната от убийства, извършени от Израел през последните няколко седмици, насочени срещу лидери на “Хизбула”. Израел ще предприеме „значителен отговор“ на иранската атака. Това е заявил израелски служител пред ABC News.

Въпреки че през последните години санкциите ограничиха добива на ирански петрол, страната упражнява контрол върху преминаването на танкери през Ормузкия проток - търговски маршрут, който улеснява транспортирането на около 15% от световните доставки на петрол.

Преминаването през Суецкия канал, друг важен маршрут за превоз на суров петрол, може да бъде засегнато от по-нататъшни атаки, както се случи с нападенията на базираните в Йемен хути срещу товарни кораби по-рано по време на войната, казва Кришнаморти.

Въпреки неотдавнашното повишение цената на петрола е доста под пика от 2022 г., когато бурното икономическо възстановяване след пандемията се сблъска с недостига на доставки, наложен от войната в Украйна. Междувременно цените на природния газ се понижиха през последните месеци.

