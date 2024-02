След експлозия на камион: 9 пожарникари от Лос Анджелис са ранени

Р езервоарът за гориво на камион се взриви в квартал южно от центъра на Лос Анджелис, изпрати огнено кълбо във въздуха и рани девет от десетте пожарникари, отзовали се на пожара, включително двама от тях тежко, съобщиха от пожарната, предаде Асошиейтед прес.

Всичките девет пожарникари от Лос Анджелис са откарани в медицински център и са стабилизирани, а един от тези в критично състояние е трябвало да бъде интубиран и транспортиран по въздух до отделението по изгаряния в медицинския център "Лос Анджелис Дженерал", заяви д-р Моли Дийн, травматолог.

A truck's fuel tank exploded in a neighborhood south of downtown Los Angeles, sending a fireball into the air and injuring nine of the 10 firefighters responding to the blaze, including two critically, fire officials said.https://t.co/QkoGzI5HBe https://t.co/VVzeBpm5Jm