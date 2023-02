Турист е убит от акула на известен плаж в Австралия

А встралийски турист е починал, след като е бил нападнат от акула във водите край Нова Каледония в южната част на Тихия океан, съобщава обществената телевизия "Нова Каледония 1".

59-годишният мъж плувал близо до понтон на плажа Шато-Роял в столицата Нумеа, когато акулата го нападнала около 16:00 ч. местно време в неделя, информира CNN.

Двама души са спасили мъжа с джет и му е била направена изкуствена белодробна вентилация, но според телевизионния оператор той не е оцелял след нараняванията си.

A 59-year-old Australian tourist was killed by a #shark near a beach in the French Pacific territory of New Caledoniahttps://t.co/ju8JnvG3eP