Кристин Лагард: Остават само 10 дни преди България да стане 21-ият член на еврозоната

П резидентът на Европейската централна банка Кристин Лагард за пореден път отбеляза ключов период до присъединяването на България в еврозоната. "Само 10 дни остават, преди България да стане 21-ият член на еврозоната", написа тя в пост на своята Facebook страница.

Преди малко повече от две седмици Лагард отбеляза, че до приемането на единната валута у нас остават 25 дни.

В новогодишната нощ, непосредствено преди 1 януари, когато България официално приеме еврото, Европейската централна банка (ЕЦБ) ще освети южната фасада (с изглед към река Майн - бел. ред.) на централната си сграда във Франкфурт по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Анимацията ще съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички езици на страните от еврозоната, като ще включва и презентация на националната страна на монетите от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Клипът, който ще е с продължителност от около 4 минути, ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. и ще включва визуални елементи в цветовете на ЕС – синьо и жълто, подредени в линии и барове, генерирани чрез алгоритми на базата на музиката от „Ода на радостта“. Първото прожектиране ще бъде навръх Нова година.

Визията ще бъде допълнена от бели линии и „балончета“, съдържащи социални и културни данни за Европа – като броя на държавите, езиците или големите градове. Прожекцията ще бъде под формата на повтаряща се 4-минутна анимация.

Визуалната концепция символизира „единство в многообразието“ и подчертава както европейската идентичност, така и значението на разширяването на еврозоната с присъединяването на България.

Анимацията ще бъде видима и от въздуха, като ЕЦБ планира да информира авиокомпании, опериращи в Германия и България, за да насърчи заснемане и от самолетите, които излитат и кацат във Франкфурт.