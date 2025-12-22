Пари

Кристин Лагард: Остават само 10 дни преди България да стане 21-ият член на еврозоната

Президентът на ЕЦБ за пореден път отбеляза ключов период до присъединяването на България в еврозоната

22 декември 2025, 13:22
Кристин Лагард: Остават само 10 дни преди България да стане 21-ият член на еврозоната
Източник: AP/БТА

П резидентът на Европейската централна банка Кристин Лагард за пореден път отбеляза ключов период до присъединяването на България в еврозоната. "Само 10 дни остават, преди България да стане 21-ият член на еврозоната", написа тя в пост на своята Facebook страница.

Преди малко повече от две седмици Лагард отбеляза, че до приемането на единната валута у нас остават 25 дни.

В новогодишната нощ, непосредствено преди 1 януари, когато България официално приеме еврото, Европейската централна банка (ЕЦБ) ще освети южната фасада (с изглед към река Майн - бел. ред.) на централната си сграда във Франкфурт по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Анимацията ще съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички езици на страните от еврозоната, като ще включва и презентация на националната страна на монетите от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Клипът, който ще е с продължителност от около 4 минути, ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. и ще включва визуални елементи в цветовете на ЕС – синьо и жълто, подредени в линии и барове, генерирани чрез алгоритми на базата на музиката от „Ода на радостта“. Първото прожектиране ще бъде навръх Нова година.

Визията ще бъде допълнена от бели линии и „балончета“, съдържащи социални и културни данни за Европа – като броя на държавите, езиците или големите градове. Прожекцията ще бъде под формата на повтаряща се 4-минутна анимация.

Визуалната концепция символизира „единство в многообразието“ и подчертава както европейската идентичност, така и значението на разширяването на еврозоната с присъединяването на България.

Анимацията ще бъде видима и от въздуха, като ЕЦБ планира да информира авиокомпании, опериращи в Германия и България, за да насърчи заснемане и от самолетите, които излитат и кацат във Франкфурт.

Източник: Спас Стамболски, БТА    
лагард българия еврозона
Последвайте ни

По темата

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Мъж загина, затиснат от АТВ-то си в Пернишко

Мъж загина, затиснат от АТВ-то си в Пернишко

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 7 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 6 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 7 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 5 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без синя и зелена зона в София за празниците

Без синя и зелена зона в София за празниците

България Преди 14 минути

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Снимката е илюстративна

Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Свят Преди 20 минути

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

България Преди 1 час

Поскъпнали са кашкавалът, свинското месо и краставиците

,

Тъжна вест: Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов

България Преди 1 час

Георги Йорданов е народен представител за периода 1971-1990 г.

Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Защо винаги ни се яде шоколад и как да контролираме желанието

Любопитно Преди 1 час

Шоколадът стимулира нервната система, повишава нивата на ендорфини, осигурява бърза енергия и се свързва с асоциации за радост и награда

Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

България Преди 1 час

Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Руслан Трад

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

България Преди 1 час

Ситуацията в Близкия изток става все по-сложна, коментира анализаторът Руслан Трад

Експертите по безопасност на храните никога не ядат тези ястия в ресторанти

Експертите по безопасност на храните никога не ядат тези ястия в ресторанти

Любопитно Преди 1 час

Най-рисковите храни за консумация не са тези, които потребителите очакват

<p>След&nbsp;протестите в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите</p>

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Свят Преди 1 час

Никушор Дан обяви, че това ще стане през януари

,

Най-сексапилната жена според науката: 29-годишна, брюнетка и във връзка

Любопитно Преди 1 час

Много от днешните известни личности – като Дуа Липа и Хейли Бийбър – повтарят този нововъзникващ идеал

Принцеса Беатрис отказа поканата на Андрю за Коледа

Принцеса Беатрис отказа поканата на Андрю за Коледа

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата планира да прекара празниците в чужбина, отказвайки покани от баща си Андрю в Уиндзор и от краля в Сандрингам

Гръцките фермери продължават с блокадите

Гръцките фермери продължават с блокадите

Свят Преди 2 часа

Те обаче обещаха облекчаване на движението по празниците

.

„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

Любопитно Преди 2 часа

Учените са озадачени от странната планета

Джейк Пол и Антъни Джошуа

Джейк Пол е със счупена челюст след нокаута от Антъни Джошуа

Любопитно Преди 2 часа

„2 титаниеви плочи от всяка страна. Махнати са няколко зъба. Ще трябва да съм на течна храна за 7 дни“, каза от болницата Джейк Пол

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 20 декември, около 6:50 ч.

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Любопитно Преди 2 часа

Разбери повече тук

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

5 неща, с които да декорираме празничната трапеза

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Телец: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Златан Ибрахимович впечатли дори Карлос Насар (видео)

Gong.bg

Ханзи Флик иска нов защитник през януари

Gong.bg

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg