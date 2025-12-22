„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

У чените са озадачени от странна планета с форма на лимон, която „не се поддава на обяснение“, пише Daily Mail.

Планетата с размерите на Юпитер беше открита от космическия телескоп Джеймс Уеб (JWST) на НАСА и е толкова странна, че оспорва всичко, което знаем за това как се формират планетите.

Наречен PSR J2322–2650b, газовият гигант има екзотична атмосфера от въглерод и хелий, която е различна от никоя друга известна екзопланета.

Облаци сажди се носят през прегрятите слоеве на горната атмосфера и се кондензират в диаманти дълбоко в сърцето на планетата.

Тази необичайна композиция е още по-странна от факта, че тази планета не обикаля около звезда като нашето слънце.

Вместо това, този свят обикаля около вид неутронна звезда, известна като пулсар – ултраплътното ядро ​​на мъртва звезда, което компресира масата на слънцето до нещо с размерите на град.

Разположен на 750 светлинни години от Земята, този пулсар непрекъснато бомбардира своята планета с гама лъчи и я разтяга под действието на гравитацията в уникална форма на „лимон“.

Това води до едни от най-екстремните температурни разлики, наблюдавани някога на планета, с температури, вариращи от 650°C през нощта до 2030°C през деня.

Дори по стандартите на екзотичните екзопланети, PSR J2322–2650b се откроява като изключително странна.

И в нова статия, приета за публикуване в The Astrophysical Journal Letters, изследователи са използвали JWST, за да разкрият, че планетата е още по-странна.

Съавторът на изследването д-р Питър Гао от лабораторията „Земя и планети Карнеги“ казва: „Спомням си, след като събрахме данните, колективната ни реакция беше: „Какво, по дяволите, е това? Изключително различно е от това, което очаквахме.“

От около 6000 известни екзопланети, това е единственият газов гигант, който обикаля около неутронна звезда.

Това едва ли е изненадващо, като се има предвид, че неутронните звезди са склонни да разкъсват съседите си с гравитация или да ги изпаряват с бомбардиране с мощна радиация.

PSR J2322–2650b е изключително близо до звездата си, само на един милион мили (1,6 милиона км), в сравнение с разстоянието от 100 милиона мили (160 милиона км) между Земята и Слънцето.

Това означава, че една година на този странен свят отнема само 7,8 часа, докато той се върти около неутронната звезда с невероятна скорост.

Но това, което наистина прави планетата пълна аномалия, е съставът на нейната атмосфера.

Съавторът д-р Майкъл Джанг от Чикагския университет казва: „Това е нов тип планетарна атмосфера, каквато никой не е виждал преди.“

„Вместо да открием нормалните молекули, които очакваме да видим на екзопланета – като вода, метан и въглероден диоксид – видяхме молекулярен въглерод, по-специално C3 и C2.“

Това е наистина странно, защото при толкова високи температури, колкото са на планетата, въглеродът би трябвало да се свързва с всички други атоми в атмосферата.

Това означава, че молекулярният въглерод може да бъде доминиращ само когато почти няма кислород или азот.

От приблизително 150-те планети, които учените са анализирали задълбочено, нито една няма молекулярен въглерод в атмосферата си.

Въпреки това, учените все още нямат никаква представа как е могла да се образува такава странна планета.

„Дали това нещо се е образувало като нормална планета? Не, защото съставът е съвсем различен“, казва д-р Джанг.

По същия начин, планетата не би могла да се е образувала чрез отстраняване на външните слоеве на звезда, тъй като ядрените реакции в звездните ядра не произвеждат чист въглерод.

Д-р Джанг добавя: „Много е трудно да си представим как се получава този изключително обогатен с въглерод състав. Изглежда, че това изключва всеки известен механизъм на образуване.“

В момента най-добрата теория на изследователите е, че въглеродът и кислородът са кристализирали във вътрешността на планетата, докато тя се е охлаждала.

Чистите въглеродни кристали може би са изплували на повърхността и са се смесили с хелий, което учените биха видели в данните си.

Съавторът професор Роджър Романи от университета в Стамфорд обаче казва, че това не решава всички проблеми.

Той казва: „Нещо трябва да се случи, за да се държи кислородът и азотът далеч. И тук идва мистерията. Но е хубаво да не знаеш всичко. Нямам търпение да науча повече за странностите на тази атмосфера. Чудесно е да имаш пъзел, който да решиш.“