Експертите по безопасност на храните никога не ядат тези ястия в ресторанти

Най-рисковите храни за консумация не са тези, които потребителите очакват

22 декември 2025, 12:55
Източник: iStock

Я стия, които повечето хора смятат за „здравословни“, могат да крият сериозни рискове от заболявания, предавани чрез храната, предупреждават експерти, предаде New York Post

Адвокат от Сиатъл, който от десетилетия води дела за едни от най-тежките епидемии от хранителни заболявания в страната, наскоро заяви пред The Washington Post, че никога не си купува готови салати, деликатесни меса, готови ястия и сурови листни зеленчуци– които често се сервират в сандвичи, салати и дюнери.

Посочените продукти многократно са били свързвани с кръстосано замърсяване и големи епидемии от листерия, Е. коли и салмонела.

Въпреки че повечето посетители на заведения смятат листните зеленчуци за безопасен избор, Марлър заяви, че избягва напълно консумацията им, когато се храни навън.

Fox News Digital се свърза с Марлър за допълнителен коментар – но няколко други експерти заявиха, че са съгласни. Те добавиха, че най-рисковите храни за консумация не са тези, които потребителите очакват.

Списъкът с проблемни продукти отразява как моделите на епидемиите са се променили с течение на времето, заяви пред Fox News Digital Брайън Куок Ле, учен по храни от Mendocino Food Consulting в Калифорния.

„Рисковете от говеждо месо са намалели благодарение на изискванията за тестване и готвене, докато листните зеленчуци нямат „термична обработка“ и е известно, че се замърсяват по-рано във веригата за доставки, където контролът е по-труден за налагане“, каза Ле.

Листните зеленчуци също се преработват централизирано, смесват се в огромни партиди и се транспортират из цялата страна.

Това вероятно ги превръща в един от най-големите рискове в моментар отбеляза той. „Единично събитие на замърсяване може да засегне много хора, преди да бъде открито“, каза той.

През 90-те години хамбургерите се смятаха за най-голямата заплаха за безопасността на храните.

Но след по-строги разпоредби и големи подобрения в безопасността, заболяванията, свързани с бургери, рязко спаднаха, според Джейсън Рийз, базиран в Индиана експерт по безопасност на храните и адвокат, който е специализиран в такива случаи.

Днес, отбеляза Рийз, опасността се е променила. Марулята и другите листни зеленчуци сега причиняват много повече епидемии от хамбургерите, до голяма степен защото се отглеждат близо до животновъдни ферми, могат да бъдат замърсени от напоителни води и се консумират сурови, без стъпки за готвене за унищожаване на патогени.

„Марулята върху тези бургери е виновникът“, каза Рийз пред Fox News Digital.

Той сподели, че никога не яде салата или опакована маруля, когато се храни навън.

„Да видя клиенти, които съм представлявал, да изпадат в бъбречна недостатъчност и да се нуждаят от диализа до живот само от една салата в ресторант, отваря очите.“

„Повечето американци изглежда не мислят, че това ще им се случи“, добави Рийз. „И все пак, числата не лъжат.“

Около 48 милиона американци се разболяват от хранителни заболявания всяка година – приблизително 1 на всеки 6 души – според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), което води до приблизително 128 000 хоспитализации и 3000 смъртни случая.

Агенцията отбелязва, че доставките на храни в САЩ остават сред най-безопасните в света, но продуктите съставляват значителна част от случаите, особено норовирусът, водещото хранително заболяване в страната.

Рискът за малки деца, бременни жени, възрастни хора и хора с компрометирана имунна система, особено не си „струва риска“, каза той.

Диетологът от Ню Джърси и бивш инспектор по безопасността на храните Тина Маринчо се съгласи.

„Повечето американци са напълно невежи за това какво се случва с храната им, преди да стигне до чиниите им“, каза тя пред Fox News Digital.

Въпреки опасностите, експертите подчертават, че много хранителни заболявания са предотвратими.

Маринчо каза, че правилното миене на ръцете и по-доброто обучение за използване на ръкавици са от съществено значение, тъй като лошата хигиена е един от най-честите източници на замърсяване.

Ле добави, че внимателното готвене на месата, третирането на опакованите салати като по-рискови храни и приготвянето на продуктите у дома могат значително да намалят шансовете за разболяване.

Източник: New York Post    
Безопасност на храните Хранителни заболявания Рискови храни Листни зеленчуци Замърсяване на храните Е. коли Съвети от експерти Превенция Хранене в ресторант Хигиена
Последвайте ни

