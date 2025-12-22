Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

Ч етирите работодателски организации искаме президентът или омбудсманът да сезират Конституционния съд за удължителния бюджет. Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев.

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Това касае приетото предложение на председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в удължителния закон за държавния бюджет да има еднократна индексация на доходите с натрупаната за 2025 г. инфлация.

На 17 декември депутатите приеха удължителния бюджет. В почивката между първото и второто четене се разрази спор между отделни парламентарни групи. Той започна заради предложението на ПП-ДБ за еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация.

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

В крайна сметка то също беше одобрено със 186 гласа "за" и 3 "против". В гласуването участваха депутати от всички партии и коалиции в НС, с изключение на "БСП - Обединена левица".

В удължителния закон е записано още, че МРЗ се вдига на 620 евро от 1 януари 2026 г.