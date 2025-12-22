Любопитно

Най-сексапилната жена според науката: 29-годишна, брюнетка и във връзка

Много от днешните известни личности – като Дуа Липа и Хейли Бийбър – повтарят този нововъзникващ идеал

22 декември 2025, 12:40
Най-сексапилната жена според науката: 29-годишна, брюнетка и във връзка
Източник: iStock

К азват, че красотата е в очите на гледащия - но най-сексапилните жени имат тъмнокестенява коса, татуировки и са недостъпни, според науката, пише Daily Mail.

За да проучат какво характеризира привлекателността през 2025 г., екип анализира списъците „Hot 100“, съставени от мъжкото списание Maxim.

Това обхваща последното десетилетие, от 2016 г., и включва категоризиране на атрибути, включително възраст, ръст, тип тяло, черти на лицето и цвят на косата.

Те откриха отчетлив профил на най-привлекателната жена днес – тъмни очи, дълга тъмна коса и среден до висок ръст от около 172 см.

Констатациите също така показват, че жените, които са във връзка или са женени, са склонни да бъдат възприемани като по-желани, както и тези с татуировки.

Много от днешните известни личности – като Дуа Липа и Хейли Бийбър – повтарят този нововъзникващ идеал, като отговарят на профила с 90% съвпадение.

„Поразителното в разговора за красота през 2025 г. е как тъмните, класически черти, богатата кестенява коса, дълбоките очи и впечатляващите силуети все повече определят обществените предпочитания“, каза Александра Димитрова, анализатор на данни и автор в PlayersTime .

„Знаменитостите, задаващи тенденциите, са движеща сила на тази промяна, съчетавайки тези черти с културно влияние, харизма и непринуден стил, които ги правят желани фигури.“

От жените, които са се появили в списъците „Hot 100“, 68% са били слаби, докато 14% са били атлетични, разкри проучването.

Една трета имаха тяло тип „пясъчен часовник“, докато общо 44% си направиха пластична хирургия на тялото или лицето.

Около 64% ​​са имали татуировки, мнозинството са имали дълга или средно дълга коса, 44% са имали лице с форма на сърце, докато кафявата коса и очи са били най-често срещаната черта.

Девет от десет са били във връзка, сгодени или женени, докато само 12% от жените са били необвързани.

И накрая, добра новина за родените между 23 септември и 22 октомври, Везни е най-популярният зодиакален знак.

Други известни личности, които са много близки до „идеала“, включват Шей Мичъл, която стана известна чрез ролята си в хитовия сериал „Малки сладки лъжкини“.

Въпреки че отговаря точно на идеалния ръст, тя е с десетилетие по-възрастна от „най-привлекателната“ възраст от 29 години, казват изследователите, което я прави 80% съвместима.

Друго 80-процентово съвпадение е американският модел Емили Ратайковски, която дебютира на тазгодишното модно ревю на Victoria's Secret. Тя въплъщава осем от 10-те определящи характеристики, като изостава само по възраст, с пет години по-възрастна от предпочитания критерий, и по зодия, тъй като е Близнаци, а не предпочитаните Везни или Скорпион.

Американските актриси Оливия Кълпо и Зендая получават по 70 процента, според изследователите, като първата е оценена по-ниско поради липса на татуировки, а втората - поради твърде висок ръст.

Няколко други известни имена също отразяват части от идеалния профил. Кендъл Дженър – модел и една от най-следваните жени в социалните мрежи – и Лили Колинс, най-известна с ролята си в сериала на Netflix „Емили в Париж“, получават по 50%.

И двeте не са достатъчно високи, имат по-голяма възраст, имат по-малка форма на лицето, имат по-малка зодия и имат по-дълга коса, но компенсират това с поразителни тъмни черти и строен силует, казват изследователите.

Пълният им набор от данни разкрива и как се е развило възприеманото възприемане на привлекателността през последното десетилетие.

През 2016 г. в Maxim участваха звезди като Марго Роби и Ирина Шейк, през 2017 г. Ема Уотсън премина в категорията, а Софи Търнър се появи през 2019 г.

2023 г. беше годината, в която участваха различни известни личности, включително Бионсе и Тейлър Суифт, следвани от Майли Сайръс през 2024 г. и Ашли Греъм тази година.

„През годините селекцията на Maxim е формирала поразително разнообразно съзвездие от известни личности, всяка от които се отличава със собствена изключителна привлекателност“, казва PlayersTime в публикация в блога си.

Икони като Дженифър Лопес и Бионсе са задали стандарта за масова красота чрез своя стил, присъствие и начина, по който извивките им определят привлекателността.

Наред с тези трайни фигури, нововъзникващи таланти също допринасят за съвременния идеал, включително спортистки като Алисия Шмит и Коко Гауф, както и актриси като Джена Ортега, сред по-широк кръг от влиятелни жени.

„Заедно тези профили отразяват културна промяна, която продължава да оформя стандартите за красота на нашето поколение, променяйки се всеки път, когато нов любимец на феновете привлече общественото внимание.“

Наскоро учените разкриха изненадващ недостатък на това да си прекалено привлекателен – нещо, което те наричат ​​„ефект на обратния ефект на красотата“.

Според експерти, хората могат да възприемат изключително красивите хора като по-малко близки до тях – особено жените.

Източник: Daily Mail    
Идеален профил за красота Привлекателност 2025 Характеристики за привлекателност Проучване на Maxim Тъмнокестенява коса Татуировки Зодия Везни Известни личности Стандарти за красота Ефект на обратния ефект на красотата
