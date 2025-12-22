България

Оставиха за постоянно в ареста задържания за повреждане на надгробни плочи и урни в София

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд

22 декември 2025, 11:24
Оставиха за постоянно в ареста задържания за повреждане на надгробни плочи и урни в София
Източник: iStock photos/Getty images

С офийският районен съд задържа под стража 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни.

Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември около 20:30 часа на Централните софийски гробища в София, обвиняемият, с инициали Ж.И., е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв.

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.

Впоследствие Софийският районен съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Тя подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Източник: Прокуратура на Р България    
Последвайте ни
Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Мъж е открит мъртъв в гориста месност

Мъж е открит мъртъв в гориста месност

„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Мъск стана първият човек с нетно състояние от $700 милиарда

Мъск стана първият човек с нетно състояние от $700 милиарда

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 5 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 4 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 5 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 3 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво експертите по безопасност на храните никога не ядат в ресторанти

Какво експертите по безопасност на храните никога не ядат в ресторанти

Любопитно Преди 3 минути

Най-рисковите храни за консумация не са тези, които потребителите очакват

<p>След&nbsp;протестите в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите</p>

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Свят Преди 11 минути

Никушор Дан обяви, че това ще стане през януари

Гръцките фермери продължават с блокадите

Гръцките фермери продължават с блокадите

Свят Преди 55 минути

Те обаче обещаха облекчаване на движението по празниците

Джейк Пол и Антъни Джошуа

Джейк Пол е със счупена челюст след нокаута от Антъни Джошуа

Любопитно Преди 59 минути

„2 титаниеви плочи от всяка страна. Махнати са няколко зъба. Ще трябва да съм на течна храна за 7 дни“, каза от болницата Джейк Пол

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 20 декември, около 6:50 ч.

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Кои са най-предпочитаните места за посрещане на Нова година

Любопитно Преди 1 час

Разбери повече тук

Майка разпали спор: Хората без деца са на почивка 24/7

Майка разпали спор: Хората без деца са на почивка 24/7

Любопитно Преди 1 час

„Не мисля, че хората без деца осъзнават колко свободно време всъщност имат", заяви Даниел Екверекву

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Любопитно Преди 1 час

Кои са жените, оставили следа в световната история с успехите си на бойното поле

<p>Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември</p>

Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември

Любопитно Преди 1 час

Астролозите предвиждат период на неочаквани възможности, важни решения и шансове, които могат значително да оформят хода на бъдещите събития

„32 години по-късно“: Принц Уилям пресъздаде коледна снимка с принцеса Даяна

„32 години по-късно“: Принц Уилям пресъздаде коледна снимка с принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Принц Уилям сподели трогателен паралел – снимка с принцеса Даяна и актуален кадър с принц Джордж от благотворителното им посещение в център за подкрепа на бездомни хора 32 години по-късно, където Джордж се подписа под имената на баща си и баба си

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

Любопитно Преди 2 часа

"Аз просто давам всичко от себе си, за да помогна на по-младото поколение да не забравя за „Бийтълс“, Джон и Йоко“, сподели Шон Оно Ленън

,

Китай налага мита до 42,7% върху млечни продукти от ЕС

Свят Преди 2 часа

Те влизат в сила от 23 декември

,

Свръхпреработените храни - нож с две остриета

Любопитно Преди 2 часа

Свръхпреработените храни определят менютата и рекламите по цял свят

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

България Преди 2 часа

На тази дата се отбелязва годишнина от приемането на първия Закон за пограничната стража

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Свят Преди 2 часа

"Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност", написа американският държавен глава в публикация в Truth Social

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Свят Преди 2 часа

Роми „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Телец: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Овен: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Станка Златева: Боян Радев винаги ще остане жив

Gong.bg

Алберт Попов даде 18-о време в първия манш на слалома в Алта Бадия

Gong.bg

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg