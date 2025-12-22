Оставиха за постоянно в ареста задържания за повреждане на надгробни плочи и урни в София

С офийският районен съд задържа под стража 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни.

Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември около 20:30 часа на Централните софийски гробища в София, обвиняемият, с инициали Ж.И., е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв.

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.

Впоследствие Софийският районен съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Тя подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.