Джейк Пол е със счупена челюст след нокаута от Антъни Джошуа

О нлайн звездата Джейк Пол се възстановява след травмите, които получи при поражението си от Антъни Джошуа в последния си мач в тежка категория на боксовия ринг, пише списание PEOPLE.

28-годишната YouTube звезда сподели здравословен ъпдейт в Instagram в събота (20 декември) като разкри, че макар да се възстановява, все още изпитва болка след операция за счупена челюст след мача с 36-годишния Джошуа.

Споделяйки снимка от болницата и видео на рентгеновата си снимка, Пол написа в описанието: „Операцията мина добре, благодаря за цялата любов и подкрепа“. „2 титаниеви плочи от всяка страна. Махнати са няколко зъба. Ще трябва да съм на течна храна за 7 дни, така че няма @doghausdogs :(“, добави той.

Приятелката му Джута Лердам коментира под публикацията: „Моят мъж ❤️“.

Пол загуби от Джошуа по време на насрочения осемрундов мач в Kaseyer Center в Маями в петък, 19 декември. Той беше повален четири пъти по време на срещата от бившия обединен шампион в тежка категория, като последният удар беше нанесен в шестия рунд, според ESPN и Sky Sports.

„Мисля, че челюстта ми е счупена“, каза Пол, кашляйки кръв след мача, цитиран от New York Post. „Определено е счупена. Но това беше едно хубаво биене от един от най-добрите в историята.“

Пол по-късно благодари на медицинския екип в Miami University Hospital за „отличната грижа“, публикувайки пост в X след операцията.

Загубата на Пол от Джошуа е второто поражение в бойната му кариера и първото му с нокаут. Въпреки сериозните травми, социално-медийната звезда, която се превърна в професионален боксьор, изрази благодарност, че е участвал в мача, в публикация в Instagram:

„Страхотен опит. Обичам този спорт. Време е за почивка, възстановяване и връщане към полусредна категория“, написа Пол, добавяйки: „С кого искате да видите как се бия?“.