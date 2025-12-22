България

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

22 декември 2025, 12:45
Конституционният съд образува дело за референдума за еврото
Източник: iStock

К онституционният съд образува дело за референдума за еврото по искане на 51 депутати от 51-вото Народно събрание. Те настояват КС да провери дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме решение, с което да отхвърли предложението за провеждане на национален референдум, предава NOVA.

КС отказа на Румен Радев за референдума за еврото

Референдумът беше предложен от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. и е с въпроса „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута – еврото – през 2026 г.?“ Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

КС образува дело по искането на Радев за референдум

Припомняме, че в началото на месеца парламентът отхвърли искането на президента за референдум с 81 гласа "за", 135 "против", а трима се въздържаха.

