Любопитно

Мъж разкри причина, поради която трябва да вземете кокос на следващия си полет

Кокосовите орехи са чудесни за хидратация, тъй като съдържат минерали и електролити

22 декември 2025, 13:25
Мъж разкри причина, поради която трябва да вземете кокос на следващия си полет
Източник: iStock

К окосовите орехи по-често се свързват със слънчевите райски дестинации, до които ще пристигнете в края на полета си, пише Daily Mail.

Те едва ли са често срещан аксесоар по време на полет.

Но това може да е грешка - тъй като плодът има определени свойства, които биха могли да се окажат изключително полезни, докато сте на борда. 

Мъж разкри странната причина, поради която трябва да вземете кокос на следващия си полет.

Пътешественикът, @SolBrah, публикува в X: „Професионален съвет за летене: Не можете да пътувате с пълни бутилки за вода, но можете да пътувате с пълен неотворен кокосов орех. Пристигнете до местоназначението си напълно хидратирани“ 

Кокосовите орехи са чудесни за хидратация, тъй като съдържат минерали и електролити.

„Някои хора пият кокосова вода заради електролитите ѝ. Това са заредени минерали, които ви помагат да останете хидратирани“, съобщава клиниката Майо.

Електролитите в кокосовата вода включват калий, натрий и манган, които могат да бъдат полезни при полет.

Това е така, защото дехидратацията може да ви засегне в самолетите поради ниската влажност на въздуха - и в някои случаи, ако не пиете достатъчно вода.

Зрителите реагираха положително на коментарите под публикацията на @SolBrah в X, като някои приветстваха идеята като отлична и гениална.

Един коментар гласеше: „Хакване на Матрицата“, докато друг казваше, че пътешественикът е „истински пионер“ благодарение на предложението си.

Трети добави: „Страхотен лайфхак, благодаря за споделянето!“

Междувременно друг написа: „Не бях подготвен за подобен гений днес.“

Други обаче критикуваха идеята, като мнозина се питаха как човек би отворил кокосовия орех на борда.

Един написа: „Все пак ви е необходим нож или остър предмет, за да го отворите.“

Друг добави: „Добре, но как се отваря?“ 

И трети се намеси: „Тогава можеш просто да извадиш брадвата си и да пробиеш дупка в това нещо по време на полет.“

Някои посочиха потенциални рискове, като един зрител коментира: „Много летища забраняват носенето на кокосови орехи като потенциална опасност. Въпреки че не съм сигурен дали е забранено само в регистрирания багаж.“

Винаги си струва да се консултирате с вашата авиокомпания преди полет, за да потвърдите, че имате право да носите кокосов орех на борда.

Източник: Daily Mail    
