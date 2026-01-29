Скрита камера в салон за красота в Бургас заснела голи клиенти, прокуратурата и ГДБОП разследват

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

Р айонната прокуратура в Бургас започна проверка, а разследване се води и с участието на ГДБОП, след като видеоклипове с голи клиенти по време на козметични процедури бяха публикувани в канал с порнографско съдържание в социалните мрежи. Видеата са били тайно заснемани в салон в Бургас.

Записите са направени със скрита камера в помещение, без знанието и съгласието на клиентите. Заснемането е ставало през 2024 година.

Една от потърпевшите жени открива собственото си голо тяло във видео, публикувано онлайн. Клипът е бил гледан от над 50 хиляди души. Жената е подала сигнал в прокуратурата.

„Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърде лично – ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност“, разказа потърпевшата.

Според Наказателния кодекс и Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на видеозаписи без знанието и съгласието на заснетите лица е престъпление. При нарушение Комисията за защита на личните данни може да наложи санкция до 4% от годишния оборот, а при доказано престъпление е възможно и съдебно наказание.

Адвокатът на пострадалата Росен Диев обясни, че видеонаблюдение може да се извършва само при ясни условия – камерите трябва да са видими, да има обозначителни табели и администраторът на лични данни да е регистриран по закон. Заснемане със скрити камери е допустимо единствено от разследващи органи чрез специални разузнавателни средства.

От прокуратурата уточниха, че тепърва ще се установява каква е била целта на заснемането и начинът на разпространение на видеата, както и дали те попадат в категорията на порнографските материали по смисъла на закона. Ще се проверява и дали има други заснети жени и мъже, дали е упражнявана принуда или изнудване и дали записите са разпространявани с търговска цел.

Екип на NOVA е посетил салона, който се посещава ежедневно от между 15 и 20 клиенти. На входа има табела за видеонаблюдение, а собственичката твърди, че всеки клиент подписва информирано съгласие за наличие на камери с цел сигурност. Не е ясно обаче защо е имало скрита камера в помещенията, където клиентите са голи.

Собственичката на салона заяви, че според нея става дума за злонамерена атака, вероятно вследствие на пробив в мрежата за видеонаблюдение.

Тя посочи, че сред изтеклите записи има и нейни лични кадри и отрече умишлено заснемане на клиенти.

Разследването по случая продължава.