Скрита камера в салон за красота в Бургас заснела голи клиенти, прокуратурата и ГДБОП разследват

Видеата са били тайно заснемани

29 януари 2026, 08:25
Р айонната прокуратура в Бургас започна проверка, а разследване се води и с участието на ГДБОП, след като видеоклипове с голи клиенти по време на козметични процедури бяха публикувани в канал с порнографско съдържание в социалните мрежи. Видеата са били тайно заснемани в салон в Бургас.

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

Записите са направени със скрита камера в помещение, без знанието и съгласието на клиентите. Заснемането е ставало през 2024 година.

Една от потърпевшите жени открива собственото си голо тяло във видео, публикувано онлайн. Клипът е бил гледан от над 50 хиляди души. Жената е подала сигнал в прокуратурата.

„Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърде лично – ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност“, разказа потърпевшата.

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Според Наказателния кодекс и Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на видеозаписи без знанието и съгласието на заснетите лица е престъпление. При нарушение Комисията за защита на личните данни може да наложи санкция до 4% от годишния оборот, а при доказано престъпление е възможно и съдебно наказание.

Адвокатът на пострадалата Росен Диев обясни, че видеонаблюдение може да се извършва само при ясни условия – камерите трябва да са видими, да има обозначителни табели и администраторът на лични данни да е регистриран по закон. Заснемане със скрити камери е допустимо единствено от разследващи органи чрез специални разузнавателни средства.

Образувано е досъдебно производство за създаването на скандалните кадри с участието на бургаски сираци

От прокуратурата уточниха, че тепърва ще се установява каква е била целта на заснемането и начинът на разпространение на видеата, както и дали те попадат в категорията на порнографските материали по смисъла на закона. Ще се проверява и дали има други заснети жени и мъже, дали е упражнявана принуда или изнудване и дали записите са разпространявани с търговска цел.

Екип на NOVA е посетил салона, който се посещава ежедневно от между 15 и 20 клиенти. На входа има табела за видеонаблюдение, а собственичката твърди, че всеки клиент подписва информирано съгласие за наличие на камери с цел сигурност. Не е ясно обаче защо е имало скрита камера в помещенията, където клиентите са голи.

Youtube спечели съдебен процес за спорно сексвидео с бившата жена на футболната звезда Роналдо

Собственичката на салона заяви, че според нея става дума за злонамерена атака, вероятно вследствие на пробив в мрежата за видеонаблюдение.

Тя посочи, че сред изтеклите записи има и нейни лични кадри и отрече умишлено заснемане на клиенти.

Разследването по случая продължава.

