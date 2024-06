Скиор от Световната купа и приятелката му загинаха след жестоко падане

С киор от Световната купа и приятелката му загиват при падане от около 700 метра при инцидент в планината в Италия, съобщават местни медии.

(От архивното видео си припомнете историята на туриста, който загина при падане в Пирин)

Жан Даниел Пешон, 28-годишен член на италианския национален отбор по скоростно каране на ски, и Елиза Арлиан, 26-годишна ски инструкторка и учителка, загинаха „при трагичен инцидент в планината“, се казва в съобщение на Италианската федерация за зимни спортове (FISI).

