Скандалът даренията за политици във Великобритания: Кой е Лорд Али

В еликобритания бе разтърсена от голям скандал - новият премиер Киър Стармър вземал супер скъпи подаръци.

Става ясно, че дарителят на лейбъристите Уахид Али, медиен предприемач и член на Камарата на лордовете, е подарил дрехи на Стармър на стойност от 16 200 паунда.

Но кой в действителност е лорд Али.

Той е една от най-известните фигури в Лейбъристката партия, а всъщност лорд Али е сред най-малко известните в публичното пространство.

В продължение на десетилетия милионерът е бил на заден план в политиката - магнат от „Yoof TV“, на когото Тони Блеър се обаждал, когато искал да разбере какво мислят младите хора.

Въпреки това, като пожизнен член на Камарата на лордовете, 59-годишният мъж е говорил само от време на време през почти 30-те си години в Камарата на лордовете. Вместо това той оставя парите си да говорят - през годината е предоставил повече от 500 000 паунда на лейбъристите, пише Daily Mail.

'I don't know what the defence for this one is going to be?! He's a wealthy man, he can afford to buy his own clothes!'



Political Editor, HuffPost UK, Kevin Schofield, reacts after it's emerged that Starmer received a further £16,000 worth of clothes from Labour donor Lord Alli. pic.twitter.com/lKYrtFVdJq