Любопитно

Думите, които убиват любовта: 5 фрази, които ни пречат да бъдем щастливи

Често използваме фрази като „не ни е било писано“ или „връзките са тежка работа“, без да осъзнаваме, че те издават страх и несигурност. Психолози разкриват кои 5 клишета подсъзнателно блокират любовта

24 юли 2026, 09:50
Думите, които убиват любовта: 5 фрази, които ни пречат да бъдем щастливи
Източник: iStock

Н якои думи могат неусетно да променят отношението ни към любовта. Експертите са категорични, че точно те често ни пречат да изградим наистина щастлив съюз.

Понякога една невнимателно изречена фраза издава страх, insecurity (несигурност) или просто нежелание да поемем отговорност за собствения си живот. Според експертите по връзки Орна и Матю Уолтърс съществуват няколко основни „шаблона“, които блокорат пътя ни към щастието.

1. „Връзките са тежка работа“

Мнозина повтарят тази мисъл, без изобщо да се замислят за дълбокия ѝ смисъл. Да, всяко партньорство изисква внимание, уважение и взаимни усилия. Но ако още преди началото се настроите само за трудности, това създава излишно напрежение.

Здравата връзка не трябва да се състои единствено от борба и постоянно преодоляване на проблеми. Особено в началото, между двама души трябва да има усещане за лекота, взаимен интерес и искрено желание да прекарват време заедно.

2. „Не ни било писано“

Тази фраза често се чува след неуспешна среща или тежка раздяла. Психолозите обаче смятат, че зад нея често се крие нежелание да анализираме собствените си решения.

Когато обясняваме всичко единствено със „съдбата“ или случайността, ние всъщност се отказваме от възможността да променим нещо. В реалността трудностите не винаги означават, че връзката е обречена – понякога те просто показват над какво още имате да работите.

11 ключови принципа за истинско щастие
11 снимки
щастие нещастие нагласи
щастие усмивки
щастие
щастие светлина

3. „Любовта идва тогава, когато най-малко я очакваш“

Тази крилата фраза отдавна е популярен мит, но експертите съветват да не разчитате само на сляпата случайност.

Ако наистина искате да изградите сериозна връзка, трябва да излизате, да комуникирате, да работите върху себе си и да не се страхувате да поемате инициатива. Чакането на чудо, без да предприемате никакви действия, рядко носи желания резултат. Щастливите съюзи са резултат от осъзнат избор, а не от случайно стечение на обстоятелствата.

4. „Внимавай какво си пожелаваш“

Според Орна и Матю Уолтърс, тази фраза често издава вътрешен страх да получим това, от което наистина имаме нужда. Когато предварително очакваме разочарование или се плашим от собствените си мечти, за нас става много по-трудно да се разкрием и да се доверим на нов човек.

Експертите съветват да не се отказвате от желанията си, а точно обратното – ясно да дефинирате каква връзка искате и какво е нужно да направите за това.

5. „Просто се отдалечихме един от друг“

Това е едно от най-честите обяснения за разпадането на даден съюз. В същото време специалистите са категорични: хората никога не се отдалечават без причина.

Най-често дистанцията се появява тогава, когато партньорите спрат да отделят време за общуване, подкрепа и съвместно развитие. Не прехвърляйте всичко върху „обстоятелствата“, а оценете честно личния си принос. Здравият съюз изисква не само чувства, но и постоянна взаимна ангажираност.

Защо това е важно?

Нашите обичайни фрази често отразяват най-дълбоките ни вярвания. Ако човек постоянно говори за обреченост, сложности или безсилие, именно тези нагласи започват да управляват поведението му. Поемането на отговорност за личния живот е първата крачка към изграждането на силна и пълноценна връзка.

Източник: rbc.ua    
връзки любов психология блокажи лична отговорност щастие митове за любовта негативни нагласи самоанализ изграждане на връзка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
До 20 години или доживотен затвор: Какво наказание чака Асен Симеонов за отвличането на 11-годишното дете

До 20 години или доживотен затвор: Какво наказание чака Асен Симеонов за отвличането на 11-годишното дете

Джон Бон Джови прекъсна концерт в Ню Йорк заради инфекция (ВИДЕО)

Джон Бон Джови прекъсна концерт в Ню Йорк заради инфекция (ВИДЕО)

Русия строи покрай „Магистралата на смъртта“: Каква е новата цел на Москва

Русия строи покрай „Магистралата на смъртта“: Каква е новата цел на Москва

Големият доклад на Google: Изкуственият интелект не взема работни места, а автоматизира под 10% от задачите

Големият доклад на Google: Изкуственият интелект не взема работни места, а автоматизира под 10% от задачите

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
BMW се отказа от автосалона в Париж, смята го за излишен разход

BMW се отказа от автосалона в Париж, смята го за излишен разход

carmarket.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 1 ден
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 1 ден
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 1 ден
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Напрежение в Южнокитайско море: Китайски кораби нападнаха филипински с водни оръдия

Свят Преди 21 минути

Зачестяват опасните инциденти в Южнокитайско море: Кораби на китайската брегова охрана атакуваха с водни оръдия филипински плавателни съдове край плитчината Скарбъро. Манила осъди действията като „непрофесионални“, а АСЕАН призова за деескалация

,

След проверки в Бургаско: Няма разлив на мазут и теч от танкера „Кайрос“

България Преди 38 минути

Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали

„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите

„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите

Свят Преди 1 час

Над 10 000 души са евакуирани заради опустошителни пожари в Югозападна Франция. Президентът Еманюел Макрон поиска спешна подкрепа от ЕС, като Хърватия, Португалия, Чехия и Словакия вече изпращат летателна техника

Какви са причините инфлацията в България да е над средната в ЕС

Какви са причините инфлацията в България да е над средната в ЕС

България Преди 1 час

Финансисти обясняват кои са факторите за поскъпване на стоки и услуги и с какви мерки тенденцията може да се обърне

Почитаме света великомъченица Христина – вижте кой празнува имен ден

Почитаме света великомъченица Христина – вижте кой празнува имен ден

Любопитно Преди 1 час

Днес имен ден празнуват Кристиан, Кристин, Кристиян, Христин, Кристина, Кристиана, Кристияна, Кристия и Христина

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи

„Опасен прецедент“: Иран скочи на Тръмп заради замразените активи

Свят Преди 1 час

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че плановете на Доналд Тръмп да използва замразени ирански активи за покриване на щети по кораби в Ормузкия проток създават "опасен прецедент" и прекрачват червени линии

НОИ пусна нова услуга: Вече можем сами да сменяме и деактивираме своя ПИК

НОИ пусна нова услуга: Вече можем сами да сменяме и деактивираме своя ПИК

България Преди 1 час

Потребителите вече могат да създават свой лесен за помнене 10-символен код или да се откажат от настоящия си персонален идентификатор

,

Мъж троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите си в Благоевград

България Преди 1 час

Защо институциите не успяват да намерят трайно решение и кой ще плати нанесените щети

Украински дрон удари склад в Санкт Петербург, избухна голям пожар

Украински дрон удари склад в Санкт Петербург, избухна голям пожар

Свят Преди 2 часа

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис"

Укринформ: Зеленски ще се срещне с Тръмп следващата седмица

Укринформ: Зеленски ще се срещне с Тръмп следващата седмица

Свят Преди 2 часа

Посещението на Володимир Зеленски в САЩ е насрочено за 28 юли

,

Мним полицай, заплахи и куриери: Как е действала групата за "ало" измами от Горна Оряховица

България Преди 2 часа

Прокуратурата в Добрич върна 54 000 евро на петима души, станали жертва на схемата

Хигиенист разкрива какво показва езикът за здравето ви

Хигиенист разкрива какво показва езикът за здравето ви

Любопитно Преди 2 часа

Продължителните промени не бива да се пренебрегват - язви, бучки, червени или бели петна, болка или подуване, които не изчезват за 2–3 седмици, трябва да бъдат прегледани

Над 20 000 евакуирани: Горски пожари бушуваха във Франция и Испания

Над 20 000 евакуирани: Горски пожари бушуваха във Франция и Испания

Свят Преди 2 часа

Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса

Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

Свят Преди 2 часа

Американският президент поиска Рияд да признае Израел

,

"Ройтерс": Иран е изпратил военна подкрепа за хутите в Йемен

Свят Преди 3 часа

От Техеран са пристигнали военни, части за ракети и дронове, както и злато

,

Забраняват движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и "Тракия"

България Преди 3 часа

Ограничението ще важи между 16:00 и 23:00 днес и от 15:30 до 22:00 в неделя

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Петък е – най-добрите 7 неща, с които да завършиш работната седмица

Edna.bg

На 24 юли почитаме Света великомъченица Христина – кой празнува имен ден

Edna.bg

Сърбин със сериозен опит пое Балкан Ботевград

Gong.bg

Промени в щаба на Левски заради контузени играчи

Gong.bg

„Вярвахме, че партията ни помага": Финансова пирамида без аналог

Nova.bg

Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят пастрока на Наталия

Nova.bg