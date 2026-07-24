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Русия строи покрай „Магистралата на смъртта“: Каква е новата цел на Москва

Русия изгражда нова електропроводна линия, за да свърже най-голямата ядрена електроцентрала в Европа към руската електропреносна мрежа, съобщиха експерти от „Грийнпийс“ в Украйна

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юли 2026, 09:31
Русия строи покрай „Магистралата на смъртта“: Каква е новата цел на Москва
АЕЦ "Запорожие"   
Източник: iStock/GettyImages

Р усия изгражда нова електропроводна линия, за да свърже най-голямата ядрена електроцентрала в Европа към руската електропреносна мрежа, съобщиха експерти от „Грийнпийс“ в Украйна.

Това хвърля допълнителна сянка върху бъдещето на съоръжението, което се превърна в един от най-трудните въпроси в мирните преговори между Москва и Киев, които са в застой, пише Newsweek.

Спътникови изображения показват, че електропроводът се намира в близост до път, известен като „Магистралата на смъртта“, и свързва контролирания от Русия град Мелитопол в южната Запорожка област и село Геническ в съседната Херсонска област, се казва в доклад на неправителствената организация, публикуван във вторник.

„Магистралата на смъртта“ е прякорът на магистрала М18 и се отнася до атаките с украински дронове срещу руски превозни средства по главния коридор, свързващ североизточния украински град Харков и Крим – полуостровът, който Русия анексира през 2014 г. и който оттогава се използва за атаки срещу континентална Украйна.

Новата линия е „от решаващо значение“ за свързването на Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) към руската електропреносна мрежа и към обширни райони от контролираната от Русия Украйна, което показва, че Москва възнамерява за постоянно да запази контрола си върху обекта, заявиха от „Грийнпийс“.

Но атаките с украински дронове през последните седмици са възпрепятствали строителството, добавят от неправителствената организация.

Руските войски превзеха ЗАЕЦ малко след началото на пълномащабното нахлуване на Москва в съседната страна в края на февруари 2022 г. Украински оператори все още поддържат обекта, който остава близо до фронтовата линия на юг.

Международни експерти и длъжностни лица често изразяват загриженост относно риска от ядрена авария в Запорожката централа поради продължаващите удари в близост до нея, като евентуално радиоактивно замърсяване би могло да се разпространи далеч извън границите на Украйна.

Русия и Украйна постоянно се обвиняват взаимно за застрашаването на съоръжението, което все още е свързано с украинската мрежа.

Въпреки че в момента не работи, централата с шест реактора се нуждае от достъп до външно захранване, за да поддържа безопасността си. По-рано този месец обектът в Запорожие загуби цялото си външно захранване за 22-ри път от началото на пълномащабния конфликт преди близо четири години и половина, според ядрения наблюдател на ООН.

Само един външен електропровод все още работи, съобщава Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Преди началото на войната централата е имала 10 такива линии.

От Newsweek са изпратили запитване по имейл до МААЕ, руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ и украинското министерство на енергетиката за коментар.

За да рестартира някой от реакторите в Запорожие, Русия ще трябва да свърже отново съоръжението с електропреносната мрежа в контролираната от Кремъл част на Украйна, съобщиха от „Грийнпийс“ във вторник. 

Русия заяви, че иска да присъедини централата към собствената си електропреносна мрежа и ще рестартира поне един реактор, когато има възможност за това. До 1 юли Русия е изградила нов електропровод с дължина 86 километра, както и стълбове в две електрически подстанции, съобщават от неправителствената организация. Повечето от строителните работи са извършени между март и април тази година.

Спътниковите изображения показват, че Москва сглобява 150kV линия, която би позволила на Русия да пренася електроенергия от обекта към други части на окупирана Украйна. Електропроводът би могъл да се използва и в подкрепа на руските военни операции в Южна Украйна.

Русия е била близо до завършването на електропровода през май, но работата е била спряна от украински атаки с дронове, включително когато Киев взе под прицел електрическа подстанция в Геническ по-рано този месец, съобщават от „Грийнпийс“.

Командирът на украинските сили за безпилотни апарати Роберт „Мадъяр“ Бровди заяви на 5 юли, че Киев е ударил 16 електрически подстанции в контролираните от Русия райони на Южна Украйна само за два дни, включително подстанцията в Геническ.

От „Грийнпийс“ твърдят, че Русия вече е изградила стотици километри електропроводи между електрически подстанции в Южна Украйна, включително от Мелитопол до Мариупол в източната Донецка област. Работата по електропровода между Мелитопол и Геническ е спряла между юни и юли, според доклада на „Грийнпийс“.

Както Русия, така и Украйна се борят за контрол над ЗАЕЦ при евентуално бъдещо примирие и окончателно мирно споразумение, въпреки че преговорите, подкрепяни от САЩ, застанаха в застой, след като Вашингтон се намеси във войната си срещу Иран от февруари тази година.

За Украйна централата е от жизненоважно значение за производство на електроенергия за нейното население, особено след като руските атаки се насочиха към енергийната инфраструктура на страната. Преди руските танкове да преминат границата и да започнат пълномащабното си нахлуване, се оценяваше, че ЗАЕЦ е отговаряла за производството на повече от една пета от енергията на Украйна.

Подобно на Украйна, Русия също би могла да се възползва от значителната енергия, която обектът е способен да произвежда. Ако Кремъл свърже ЗАЕЦ с руската мрежа, това би могло да увеличи ядреното производство на Русия с над 15%, подпомагайки националното ѝ производство на електроенергия с приблизително три процента, посочват от „Грийнпийс“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Запорожка АЕЦ електропровод ядрена безопасност Русия Украйна енергийна инфраструктура Грийнпийс атаки с дронове окупация война в Украйна
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