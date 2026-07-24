Почитаме света великомъченица Христина – вижте кой празнува имен ден

Н а 24 юли Българската православна църква почита света великомъченица Христина и светите мъченици, благоверните князе Борис и Глеб. Имената им са включени в църковния календар за този ден.

Днес имен ден празнуват Кристиан, Кристин, Кристиян, Христин, Кристина, Кристиана, Кристияна, Кристия и Христина.

Мъченица Христина живяла през трети век. Родила се в богато семейство, баща й Урбан бил управител на град Тир (днес в Южен Ливан). Момичето било много красиво и мнозина искали да се оженят за нея. Но бащата желаел дъщеря му да стане езическа жрица. Затова я затворил да живее под охрана в кула. Там поставил много златни и сребърни идоли, и й заповядал да кади пред тях и да им се моли.

В самотата си Христина започнала да си задава въпроса кой е създал този красив свят. От прозореца на стаята си се радвала на звездното небе и постоянно се връщала към мисълта за Създателя на целия свят. Била убедена, че неодушевените идоли в нейната стая не могат да създадат нищо, тъй като самите те са създадени от човешка ръка. Така сама започнала да се моли на Единия Бог. Душата й се изпълнила с любов към Непознатия Бог и тя още повече усилила молитвата си.

Веднъж Христина била посетена от ангел, който я наставил в истинската вяра в Христос, Спасителя на света. Нарекъл я невяста Христова и й известил за бъдещите страдания. Светата дева разбила всички идоли в стаята си и ги хвърлила през прозореца. Когато бащата разбрал за това, яростно започнал да я бие. Девойката му казала за вярата си в единия истински Бог и той я хвърлил в затвора. Майка й я умолявала да се отрече от Христос, за да избегне мъченията, на които подлагали християните. Изправили я на съд, но Христина пак отказала да се кланя на идоли. Понесла различни жестоки изтезания и въпреки младостта си останала твърда в своята вяра. При нея в затвора започнали да се стичат хора и тя им говорела за Спасителя Христос. Така повярвали около 300 души.

Урбан умрял и дошъл за управител Дион, след него назначили Юлиан. След различни мъчения той заповядал да убият света Христина с меч.