Русия си е поставила за цел да превземе град Часов Яр до 9 май

Р уската армия си е поставила за цел да превземе град Часов Яр до 9 май, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от вчера на главнокомандващия украинските въоръжени сили - генерал-полковник Олександър Сирски. Агенцията допълва, че така висшият украински военен началник е отдал първостепенна важност на сраженията в източната част на Украйна, където Москва засилва нападенията си.

Ройтерс отбелязва, че евентуално превземане на населеното място на запад от опустошения град Бахмут за Деня на победата на СССР във Втората световна война би бил от стратегическо значение за духа на руската армия, още повече като се има предвид забавянето на военната помощ за Киев от Запада.

Според Сирски, който в края на миналата седмица предупреди, че положението на източния фронт се утежнява, Русия концентрира усилията си западно от окупирания Бахмут в опит да превземе Часов Яр, преди да продължи настъплението си към град Краматорск.

Russian soldiers of the 58th Special Forces Battalion destroy enemy personnel in Chasov Yar.#Russia #NATO #USA #EU #Ukraine #UkraineRussiaWar #StandWithRussia #StandWithPutin pic.twitter.com/g2m8IX4AqZ