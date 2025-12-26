Взрив в джамия в Сирия

Свят

Смята се, че това е първата атака срещу джамия в Сирия от свалянето на дългогодишния сирийски владетел Башар Асад миналата година

26 декември 2025, 13:16
Източник: AP/БТА

Н ай-малко осем души загинаха при експлозия, разтърсила днес джамия в централната част на Сирия, предаде ДПА, като се позоваха на сирийските здравни власти.

Осемнадесет души са ранени, след като взривното устройство избухна в джамията „Имам Али бин Таиб” в централния град Хомс, съобщи представител на Министерството на здравеопазването, цитиран от сирийската държавна информационна агенция САНА.

Министерството на вътрешните работи описа атаката като „терористичен бомбен атентат” и заяви, че е започнато разследване за издирване на извършителите.

Атаката бе извършена по време на седмичната петъчна молитва на мюсюлманите, добави министерството. 

Експлозията е била причинена от взривни устройства, поставени вътре в джамията, цитира САНА източник от службите за сигурност.

Снимки в джамията показват опустошение и петна кръв.

Джамията се посещава от малцинствената общност на алауитите според неправителствената организация Сирийски център за наблюдение на човешките права.

Отговорност за атаката пое слабо известна сунитска екстремистка групировка на име „Сарая Ансар ас Суна“, предаде АФП.

Сирийското правителство наскоро засили кампаниите за сигурност срещу терористичната организация „Ислямска държава“ и лоялистите на Асад.

Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни общности, след като дългогодишният лидер Башар Асад, член на алауитското малцинство, бе свален от власт от бунтовническа офанзива миналата година и заменен от правителство, водено от членове на сунитското мюсюлманско мнозинство.

Източник: БТА/Асен Георгиев, Иво Тасев    
Сирия взрив джамия
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

