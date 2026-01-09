Свят

След нови сблъсъци с кюрдските сили: Сирия обяви примирие в Алепо

Ожесточените престрелки продължиха през нощта

9 януари 2026, 08:46
След нови сблъсъци с кюрдските сили: Сирия обяви примирие в Алепо
Източник: AP/БТА

М инистерството на отбраната на Сирия обяви примирие в три квартала на северния град Алепо в петък сутринта, което може да спре новите сражения между правителствените войски и кюрдските бойци, съобщи Ройтерс.

Ожесточените престрелки продължиха през нощта, като спасителните екипи се бореха да потушат пожарите, предизвикани от обстрела, преди министерството на отбраната да обяви, че ще даде на въоръжените групи шест часа, за да напуснат оспорваните райони.

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Смъртоносното противопоставяне между Дамаск и кюрдските власти, които се съпротивляват на интегрирането в централното правителство, е голямо предизвикателство за сирийския президент Ахмед аш Шараа, който обеща да обедини страната след 14 години гражданска война.

"Примирие ще влезе в сила в околностите на кварталите Шейх Максуд, Ашрафия и Бани Заид в град Алепо, в сила от 03:00 часа след полунощ", гласи изявление на министерството на отбраната.

"Въоръжените групи в кварталите се приканват да напуснат района от 03:00 часа след полунощ. Крайният срок изтича в 09:00 часа в петък."

Сирия обяви историческо примирие с кюрдските сили

По-рано, в здрача над хоризонта на града се издигнаха стълбове  дим и в целия Алепо се чуваше артилерийска стрелба, докато кюрдските бойци се опитваха да отблъснат настъплението на войските и да се задържат в кварталите под техен контрол.

Боевете, които избухнаха във вторник, са прогонили повече от 140 000 души от домовете им и доведоха до смъртта на най-малко седем цивилни, твърдят сирийските власти.

САЩ и Русия се споразумяха за примирие в Алепо

Вчера сирийската армия даде възможност на жителите да се евакуират от кварталите, контролирани от кюрдските сили в Алепо, преди да започне нови удари по тях. Тя публикува повече от седем карти, на които са отбелязани районите, които според нея ще бъдат атакувани, и обяви вечерен час в кварталите Шейх Максуд и Ашрафие от 15:00 часа.

Сирия: Четиридневното примирие изтрая часове

Кюрдските сили, включително Сирийските демократични сили (СДС) и Асаиш, или вътрешните сили за сигурност, заявиха, че са отблъснали атаките на сирийските войски.

В четвъртък САЩ призоваха за прекратяване на сблъсъците между правителствените войски и кюрдските бойци в Алепо, като заявиха, че са сериозно загрижени от ситуацията.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Русия удари Украйна с

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Остава в сила бедственото положение в Крумовград

Остава в сила бедственото положение в Крумовград

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Батерии зареждат батерии: Новата тенденция, която ще ускори изграждането на EV зарядни

Батерии зареждат батерии: Новата тенденция, която ще ускори изграждането на EV зарядни

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

