25 февруари 2026, 10:42
Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер
Източник: Снимки: Startphoto.bg

Д имитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници.

Тази сутрин двамата са провели среща. 

Той влиза в екипа на служебния министър-председател. Бербатов ще бъде съветник по въпросите на младежта и спорта. Той ще работи и с ресорния министър Димитър Илиев.

Димитър Бербатов е легендарен български футболист. Избирaн е за футболист № 1 на годината на България рекордните седем пъти. По време на своята професионална клубна кариера, за периода 1999 – 2018 г. изиграва общо във всички турнири 918 официални мача и отбелязва 470 гола.

Със своите 67 попадения за българския национален отбор, той е рекордьор заедно с Христо Бонев. 

От 2001 година играе в "Байер" Леверкузен, където остава шест сезона. През май 2006 година отива в английския "Тотнъм", а през септември 2008 година преминава в "Манчестър Юнайтед", където играе четири сезона. 

С "червените дяволи" печели два пъти титлата в Английската Висша лига и Световното клубно първенство на ФИФА през 2008 г., а през сезон 2010/11 става голмайстор на първенството с 31 отбелязани гола и получава Златна обувка за най-добър реализатор във Висшата лига.

Общо за целия си престой в Англия има изиграни 429 мача и 256 отбелязани попадения.

