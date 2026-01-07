Израел и Сирия се споразумяха за механизъм за комуникация с подкрепата на САЩ

И зраел и Сирия се споразумяха да създадат механизъм за комуникация, който да координира "обмена на разузнавателна информация, военното деескалиране, дипломатическите контакти и търговските възможности". Това съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от ДПА.

Шарон е готов да преговаря със Сирия

Механизмът, който ще бъде създаден под надзора на Съединените щати, "ще служи като платформа за бързо разрешаване на спорове и предотвратяване на недоразумения", заяви американският Държавен департамент в съвместно изявление след вчерашните преговори между висши израелски и сирийски официални представители, проведена в Париж с посредничеството на САЩ.

Турското външно министерство потвърди, че Турция посредничи в "непреките мирни преговори" между Израел и Сирия

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обаче не потвърди изрично създаването на такъв механизъм за комуникация.

В отделно изявление обаче правителството на Нетаняху подчертава важността да бъде постигнат напредък в икономическото сътрудничество със Сирия в полза и на двете страни.