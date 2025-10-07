Свят

Сирийското правителство постигна споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдите

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо

7 октомври 2025, 14:32
Сирийското правителство постигна споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдите
Източник: iStock/Getty Images

С ирийският министър на отбраната Мураф Абу Касра заяви, че е постигнал споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдските сили по време на среща с техния лидер Мазлум Абди.

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо, предаде АФП.

Абу Касра посочи, че се е срещнал с Абди в Дамаск и че „ние се споразумяхме за всеобхватно прекратяване на огъня по всички фронтове и за точките за военно разполагане в северната и североизточната част на Сирия“, като добави, че изпълнението на споразумението ще започне незабавно. 

Конфликтът в Сирия започна през март 2011 г. с вълна от антиправителствени протести срещу режима на президента Башар ал-Асад, които бързо ескалираха в мащабна гражданска война. С течение на времето конфликтът се усложни, привличайки множество местни и международни актьори. Правителствените сили, подкрепяни от Русия и Иран, се бореха да си възвърнат контрола върху обширни територии, загубени от различни бунтовнически групировки и терористични организации. В хода на тези събития, кюрдските сили, основно представени от "Отрядите за народна защита" (ОНЗ/YPG) и по-късно като част от "Сирийските демократични сили" (СДС/SDF), изиграха ключова роля в Северна и Североизточна Сирия. Те успяха да установят контрол върху значителни региони, особено след като правителствените сили се оттеглиха, за да се съсредоточат върху други фронтове. СДС, подкрепяни от международната коалиция, водена от САЩ, бяха основен партньор в борбата срещу терористичната групировка „Ислямска държава“ (ДАЕШ), постигайки значителни победи и освобождавайки обширни територии. Въпреки че както правителствените, така и кюрдските сили се бореха срещу общи врагове, отношенията между тях останаха напрегнати и сложни. Често възникваха сблъсъци за контрол над стратегически райони и ресурси, особено след като фокусът на правителството се премести към възстановяване на суверенитета върху цялата сирийска територия. Град Алепо, един от най-големите в Сирия и важен икономически център, беше място на ожесточени боеве през годините, като различни фракции многократно оспорваха неговия контрол и околните райони. Последните смъртоносни сблъсъци в Алепо, които предшестваха сегашното споразумение, са поредно проявление на тези дълбоко вкоренени конфликти. Срещата в Дамаск между сирийския министър на отбраната Мураф Абу Касра и лидера на кюрдските сили Мазлум Абди и последвалото споразумение за всеобхватно прекратяване на огъня по всички фронтове, както и за военното разполагане в северната и североизточната част на Сирия, представлява важен опит за деескалация на напрежението и намиране на пътища за стабилизация след години на конфликт.

Източник: БГНЕС    
Сирийски министър на отбраната Мураф Абу Касра Кюрдски сили Мазлум Абди Прекратяване на огъня Смъртоносни сблъсъци Алепо Дамаск Сирия Военно разполагане
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
