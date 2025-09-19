Ирак: Високопоставен лидер на "Ислямска държава" е убит в Сирия

И ракската служба за борба срещу тероризма обяви днес, че високопоставен лидер на групировката "Ислямска държава" (ИД) е бил убит при операция, проведена в съседна Сирия в координация с оглавяваната от САЩ международна коалиция, предаде Ройтерс.

Командирът Омар Абдул Кадер Басам, известен като Абдул Рахман ал Халаби, е бил ръководител на външните операции и е отговарял за сигурността в ИД. Той е обвинен, че е ръководил атаки в няколко държави, включително бомбения атентат срещу иранското посолство в Ливан, и е планирал нападения и в Европа и САЩ, които в крайна сметка са били предотвратени благодарение на работата на разузнавателните служби, каза още иракската служба за борба срещу тероризма.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток, нанесе в Сирия поредица удари, насочени срещу фигури от "Ислямска държава", припомня Ройтерс.

Представители на американските власти предупреждават, че ИД се надява да възстанови позициите си в Сирия след свалянето на президента Башар ал Асад през декември миналата година.