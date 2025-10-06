Свят

Ключов разговор: Путин и Нетаняху обсъдиха Газа, Иран и Сирия

Страните обмениха мнения относно ситуацията около ядрената програма на Иран и ситуацията в Сирия

6 октомври 2025, 22:40
Ключов разговор: Путин и Нетаняху обсъдиха Газа, Иран и Сирия
Източник: БГНЕС, архив

В ладимир Путин проведе телефонен разговор с Бенямин Нетаняху, двамата лидери обсъдиха събитията в Близкия изток и уреждането на ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС. „Актуалните събития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа“, се казва в съобщението. Страните обмениха мнения относно ситуацията около ядрената програма на Иран и ситуацията в Сирия.

Путин и Тръмп обсъдиха напрежението в Близкия изток

„Проведе се обмен на мнения по регионални въпроси. По-специално беше изразен интерес към намирането на договорено решение на ситуацията около ядрената програма на Иран и към по-нататъшна стабилизация в Сирия“, се казва още в изявлението на Кремъл. 

Путин и Нетаняху обсъдиха и плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за уреждане на ситуацията в ивицата Газа. „Актуалните развития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа. Владимир Путин потвърди непоколебимата позиция на Русия в полза на всеобхватно уреждане на палестинския въпрос, основано на добре установена международна правна рамка“, се казва в изявлението.

Източник: БГНЕС    
Путин Нетаняху Телефонен разговор Близък изток Ивицата Газа Иранска ядрена програма Сирия План на САЩ Палестински въпрос Русия
