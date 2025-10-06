Ключов разговор: Путин и Нетаняху обсъдиха Газа, Иран и Сирия

В ладимир Путин проведе телефонен разговор с Бенямин Нетаняху, двамата лидери обсъдиха събитията в Близкия изток и уреждането на ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС. „Актуалните събития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа“, се казва в съобщението. Страните обмениха мнения относно ситуацията около ядрената програма на Иран и ситуацията в Сирия.

Путин и Тръмп обсъдиха напрежението в Близкия изток

„Проведе се обмен на мнения по регионални въпроси. По-специално беше изразен интерес към намирането на договорено решение на ситуацията около ядрената програма на Иран и към по-нататъшна стабилизация в Сирия“, се казва още в изявлението на Кремъл.

📞 Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu discussed Donald Trump’s Gaza plan, the Kremlin reported.



Putin reaffirmed Russia’s stance on a comprehensive Palestinian settlement based on international law. The two also exchanged views on Iran’s nuclear program and Syria’s… pic.twitter.com/ycwXELtbff — Moscow calling (@moscow__calling) October 6, 2025

Путин и Нетаняху обсъдиха и плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за уреждане на ситуацията в ивицата Газа. „Актуалните развития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа. Владимир Путин потвърди непоколебимата позиция на Русия в полза на всеобхватно уреждане на палестинския въпрос, основано на добре установена международна правна рамка“, се казва в изявлението.