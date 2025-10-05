Свят

Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Башар Асад

Това са били първите избори в Сирия, произведени без намеса от страна на разузнавателните агенции

Обновена преди 1 час / 5 октомври 2025, 19:23
Ограничават напълно достъпа до

Ограничават напълно достъпа до "Елените"
Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин
Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви
Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа
Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона
Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина

Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина
Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?
Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Г оворителят на сирийското министерство на вътрешните работи Нуредин ал Баба обяви, че парламентарните избори в страната са приключили във всички избирателни секции без инциденти, свързани със сигурността, предаде ДПА.

„Сирийското Министерство на вътрешните работи гарантира сигурността на всички избирателни секции – общо 50 в цялата страна – и гарантира безопасността на повече от 7000 членове на избирателните комисии. От гледна точка на сигурността процесът протече много гладко, като стотици служители на Министерството на вътрешните работи бяха разположени, за да защитят гражданите, участващи в изборите, а стотици медийни кореспонденти бяха разпределени във всички избирателни секции“, заяви Ал Баба.

Той подчерта, че това са били първите избори в Сирия, произведени без намеса от страна на разузнавателните агенции или представители на режима, и че процесът е преминал свободно.

Сирия днес произведе парламентарни избори за първи път от свалянето от власт на дългогодишния авторитарен лидер Башар Асад, отбелязва ДПА. Това е знаков момент за крехкия политически преход в страната след продължилата почти 14 години война.

През декември 2024 г. Сирия претърпя значителна политическа промяна, когато дългогодишният президент Башар ал-Асад бе свален от власт. На 8 декември 2024 г. бунтовнически сили, водени от Хаят Тахрир аш-Шам (HTS), завзеха столицата Дамаск, което доведе до бягството на Асад от страната. Според различни източници, включително Reuters и The Guardian, Асад е напуснал Сирия и се е отправил към Русия, където му е предоставено политическо убежище. 

Това събитие сложи край на повече от 50 години авторитарно управление на семейството на Асад в Сирия. 

Източник: БТА,     
Парламентарни избори Сирия Избори в Сирия Министерство на вътрешните работи Сигурност на изборите Без инциденти Политически преход Сваляне на Асад Война в Сирия Избирателни секции
Последвайте ни

По темата

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 13 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 11 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 12 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 12 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Свят Преди 27 минути

Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира

<p>МОСВ с важно предупреждение</p>

МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд

България Преди 32 минути

От запад ще започнат валежи, които ще обхванат и източните райони на страната

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че САЩ ще разберат „много бързо“ дали палестинската групировка „Хамас“ е сериозна

<p>Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея (ВИДЕО)</p>

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Тя провокира недоволство заради поведението си в Къщата и това я превърна във втория отпаднал съквартирант

<p>Мощна буря парализира части от Европа</p>

Мощна буря парализира части от Европа - предизвика прекъсвания на тока и повали дървета

Свят Преди 4 часа

Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно

<p>Какво е състоянието на пострадалите при рали инцидента във Варна</p>

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние

България Преди 5 часа

В болницата има пациенти със счупени долни крайници

<p>Нови подробности за състезанието във Варна, при което рали състезател се вряза в публиката</p>

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

България Преди 5 часа

“Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много”, съобщи Слави Славов, който е директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025

История на Великденския остров – от заселването до колапса

История на Великденския остров – от заселването до колапса

Любопитно Преди 5 часа

Преди приблизително 750 000 години три вулкана се слели, за да образуват Великденския остров, наричан още Рапа Нуи

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

България Преди 5 часа

Пострадал е и още един мъж

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

България Преди 6 часа

Коритата на реките Бяла и Хаджийска са изцяло почистени, каза кметът Николай Димитров

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Свят Преди 7 часа

"Никой няма да остане ненаказан", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

България Преди 7 часа

Все още не е ясно дали съдът ще го приеме

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

България Преди 7 часа

Един от състезателните автомобили е изпуснал завой

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

България Преди 7 часа

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Свят Преди 7 часа

Инцидентът стана в понеделник по време на строителни дейности

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

Свят Преди 7 часа

В парламента влизат общо шест политически субекта

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Кой е бащата на детето на бременната Стефани от Big Brother? Той говори за първи път! (ВИДЕО)

Edna.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Локомотив София изрази претенции за спорни ситуации

Gong.bg

Иван Цветанов: Направихме доста смислени атаки, няма да съм постоянен треньор

Gong.bg

Пилотът от ралито във Варна - с положителен полеви тест за наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg