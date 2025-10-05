Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Г оворителят на сирийското министерство на вътрешните работи Нуредин ал Баба обяви, че парламентарните избори в страната са приключили във всички избирателни секции без инциденти, свързани със сигурността, предаде ДПА.

Syria holds its first parliamentary “elections” since the fall of Assad



Yet, the public vote is largely symbolic



Of the 191 contested seats, 121 will be filled by an electoral college appointed by the HTS government, with the remaining 70 directly appointed by HTS leader… pic.twitter.com/iian6O7112 — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) October 5, 2025

„Сирийското Министерство на вътрешните работи гарантира сигурността на всички избирателни секции – общо 50 в цялата страна – и гарантира безопасността на повече от 7000 членове на избирателните комисии. От гледна точка на сигурността процесът протече много гладко, като стотици служители на Министерството на вътрешните работи бяха разположени, за да защитят гражданите, участващи в изборите, а стотици медийни кореспонденти бяха разпределени във всички избирателни секции“, заяви Ал Баба.

Той подчерта, че това са били първите избори в Сирия, произведени без намеса от страна на разузнавателните агенции или представители на режима, и че процесът е преминал свободно.

For the first time since Bashar al-Assad fled into exile in 2024 after 13 years of civil war and brutal crackdowns, Syrians are voting in a national election. More than 1,500 candidates are competing for seats, but the catch is that the president personally appoints one-third of… pic.twitter.com/hMMaUtg1V0 — Beirut Wire (@beirutwire) October 5, 2025

Сирия днес произведе парламентарни избори за първи път от свалянето от власт на дългогодишния авторитарен лидер Башар Асад, отбелязва ДПА. Това е знаков момент за крехкия политически преход в страната след продължилата почти 14 години война.

През декември 2024 г. Сирия претърпя значителна политическа промяна, когато дългогодишният президент Башар ал-Асад бе свален от власт. На 8 декември 2024 г. бунтовнически сили, водени от Хаят Тахрир аш-Шам (HTS), завзеха столицата Дамаск, което доведе до бягството на Асад от страната. Според различни източници, включително Reuters и The Guardian, Асад е напуснал Сирия и се е отправил към Русия, където му е предоставено политическо убежище.

Това събитие сложи край на повече от 50 години авторитарно управление на семейството на Асад в Сирия.