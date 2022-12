Сирени за въздушно нападение отекват в Украйна

С ирени отекнаха из цяла Украйна, включително в столицата Киев. Сигналите алармират за ново ракетно нападение от страна на Русия, предаде Ройтерс, като се позова на информация на украински представители.

Air raid sirens in most of Ukraine pic.twitter.com/JMno2Lg8B6