Синът на Шер е приет по спешност в болница след свръхдоза

С инът на Шер, Илайджа Блу Алман, е приет по спешност в болница в Калифорния, след като отчуждената му съпруга разпознава признаци на сериозна вътрешна борба.

След драмата за попечителството: Синът на Шер с рядка публична поява

Cher’s son Elijah Blue Allman hospitalized after overdosing in California https://t.co/EnHYumrgqx pic.twitter.com/jwEl3xGFZf

48-годишният Илайджа, син на 79-годишната поп легенда Шер и покойния музикант Грег Алман, е хоспитализиран заради „нестабилно поведение“, потвърдиха властите. Инцидентът се е случил в събота, 14 юни, според информация от Шерифския отдел на окръг Сан Бернардино (SBCSD). Новината беше съобщена първо от TMZ.

„Служители от нашето управление в района на басейна Моронго са се отзовали на сигнал в жилище в Ландърс, където е бил забелязан мъж с хаотично поведение. При пристигането си, 48-годишният Илайджа Алман вече е бил преглеждан от екип на спешна помощ“, се казва в официално изявление, получено от PEOPLE. „На място са били открити наркотици, а Алман е транспортиран в болница. Разследването продължава.“

Отказаха попечителството на Шер над сина ѝ

Юридическите представители на Илайджа, както и говорител на Шер, не са отговорили на запитването на PEOPLE за коментар към момента (неделя, 15 юни).

TMZ Exclusive: Elijah Blue Allman, Cher's son, overdosed in Southern California this weekend.



What we know: https://t.co/Dowl3mULDX pic.twitter.com/zvb4qMkUSh