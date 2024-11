„Правих секс за отмъщение“: Шер разказа за загубата на девствеността си на 14

В новите си мемоари певицата разказва за обстоятелствата, довели до първото ѝ сексуално преживяване, което тя определя като „силно надценено“.

Шер си спомни, че е била влюбена в момче от квартала си и че са започнали да се срещат, когато е била на 14 години, като пише, че са се целували в спалнята ѝ.

Cher decided to ‘loan out’ her virginity at 14 after being ‘dismissed’ by a boy: ‘I had revenge sex’ https://t.co/gihrbguM5b pic.twitter.com/1EkCeEzkGh — Page Six (@PageSix) November 25, 2024

Скоро обаче изпълнителката на „Believe“ забелязала, че поведението на момчето се променяло, когато приятелите му били наоколо.

„Той беше достатъчно мил, когато бяхме сами, но щом приятелите му бяха наоколо, се отнасяше с мен като с неудобна“, разказва тя.

Един ден, когато момчетата планирали излизане в ресторант, тя казва, че те се смеели и попитали подигравателно приятеля ѝ дали ще доведе „онова дете“ - при което той я „изоставил“.

“Бях толкова наранена, когато той направи това, че правих секс за отмъщение с него. Никога не съм искала да го правя. В противен случай щях да го направя един от петстотинте други пъти, когато той ме питаше“, пише Шер. „Но бях толкова ядосана, че ме отхвърли, че реших, ако не да загубя, да му дам назаем девствеността си“.

„Когато това, което се оказа едно силно надценено преживяване, приключи, го попитах: „Това ли е? Свършихме ли? След това му казах да се прибере вкъщи и никога да не се връща“, продължава тя и добавя: „Исках той да се почувства точно толкова отхвърлен, колкото ме беше накарал да се почувствам.“

'I decided to, if not lose, loan out my virginity to him.' https://t.co/qIsStz2xow — PerthNow (@perthnow) November 20, 2024

Шер отбелязва, че по-късно момчето се е опитало да се сдобри с нея, но тя никога повече не е разговаряла с него.

Звездата от „Бурлеска“ споделя също, че е чула гласа на майка си да звучи в ушите ѝ след първия ѝ път.

„Майка ми ме предупреди, че в момента, в който загубя девствеността си, тя ще разбере, защото ще го види в очите ми, така че след гаврата с италианеца изтичах до огледалото, за да проверя“, пише тя.

„Очаквах да видя думата SEX, която проблясваше с флуоресцентни букви на челото ми, но не можах да забележа нищо различно, а и тя не забеляза“, допълва тя.

„Докладвах на приятелките си, че „нещото“, за което те постоянно говореха, не е нищо особено и че трябва да продължат да се целуват“, спомня си тя.

Cher recalls swimming with Warren Beatty until 4 AM while she wore Natalie Wood’s bathing suit — and she was only 15: book https://t.co/jvQwsTkbjx pic.twitter.com/HbDcN0e9KE — New York Post (@nypost) November 12, 2024

На друго място в книгата Шер разказва, че целунала актьора Уорън Бийти, когато била на 15 години, докато шофирала в Холивуд. Тя пише, че един ден е взела назаем колата на осиновителя си и е била пресрещната от кабриолет на булевард „Сънсет“. Шофьорът се оказва Бийти, който по това време е на 25 години и току-що се е снимал във филма „Разкош в тревата“ през 1961 г.

„Десет години по-възрастен от мен, Уорън беше толкова красив, че трябваше да се овладея, когато ме попита за името ми“, пише Шер.

Певицата разказва, че в крайна сметка той я поканил в дома си, за да хапнат нещо. След като я развежда из резиденцията си Trousdale Estates и ѝ поднася сирене и крекери, той „се наведе и ме целуна“, спомня си тя и добавя, че е отвърнала на целувката му.

