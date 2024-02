След драмата за попечителството: Синът на Шер с рядка публична поява

И лайджа Блу Олман и съпругата му, Марианджела "Куини" Кинг, направиха рядка публична поява в понеделник на фона на текущото съдебно дело на майка му Шер, изискващо попечителство над нейния син.

Олман и Кинг присъстваха на комедийното шоу на Кристин Пийк в Западен Холивуд. Източник каза, че Олман изглеждал здрав и в добро настроение.

Докато разговаряла с останалите присъстващи на събитието, Кинг била чута да казва, че тя и Олман „никога не са били по-сплотени“ .

Появата на двойката заедно идва, след като искането на Олман да се отхвърли молбата му за развод с Марианджела беше удовлетворено от съдия от окръг Лос Анджелис. Олман за първи път поиска развод с 36-годишната Кинг през 2021 г., след като се ожениха през декември 2013 г. Но те се помириха на фона на съдебната драма с Шер.

Неотдавнашното предложение на Шер Олман да бъде поставен под временно спешно настойничество поради предполагаемите му проблеми с психичното здраве и злоупотребата с вещества беше отхвърлено от съдия миналата седмица.

