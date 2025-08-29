Как спиране на тока доведе Ню Йорк до пълно спиране

Н а 14 август 2003 г. електричеството беше прекъснато за повече от 50 милиона души в САЩ и Канада, тъй като Северна Америка претърпя масивно прекъсване на електрозахранването, пише BBC.

В един зноен летен следобед през 2003 г. колосална повреда в електропреносната мрежа разкъса взаимосвързаните енергийни системи на САЩ и Канада. Верижната реакция доведе до спиране на работа на множество електроцентрали, обхващащи район от Кливланд и Детройт на запад до Торонто и Отава на север. В рамките на минути над 50 милиона души останаха без електричество. Ню Йорк, най-големият град в САЩ, беше само едно от многото места, където ежедневието беше спряно внезапно.

„Затъмнението започна точно преди пиковия час вчера вечерта, внасяйки хаос по задръстените от трафик улици“, съобщи кореспондентът на BBC Ник Брайънт. „Гражданите бяха принудени да заместват временните полицаи. Улиците, обикновено задръстени с автомобили и камиони, бързо бяха наводнени с хора, а хиляди други останаха блокирани в продължение на много часове в метрото на града в задушаваща жега от почти 100 градуса.“

Прекъсването на движението в Ню Йорк беше широко разпространено и хаотично. На службите за спешна помощ бяха необходими часове, за да евакуират пътниците от около 600 вагона на метрото и крайградските влакове, блокирани между станциите. Много хора трябваше да се промъкват бавно в почти мрак по тунелите на метрото, за да излязат. Стотици други бяха блокирани в асансьорите, когато електричеството спря да тече – или, в случая с Емпайър Стейт Билдинг, на върха на най-високата сграда в града. Банкоматите спряха да работят. Зоните, които използваха електрически помпи, спряха да получават вода. Охладените храни и напитки в магазините и ресторантите бързо се износиха в летните жеги.

Тъй като климатиците спряха да работят, много хора излязоха навън, за да избягат от покачващата се жега, а улиците на Ню Йорк бързо се напълниха. Поради блокираните мобилни телефонни мрежи и нефункциониращите телевизори, жителите на града се затрудняваха да разберат какво се случва. Тъй като бяха минали малко по-малко от две години от атаките на 11 септември 2001 г., някои нюйоркчани първоначално се опасяваха, че спирането на тока може да е свързано с тероризъм . „Отново се говореше за тероризъм“, каза Глен Шък, радиорепортер от Ню Йорк, пред подкаста на Американския червен кръст през 2021 г. „Дали това някой друг е извадил електрическата мрежа, за да може да влезе и да ни нападне през нощта? Повярвайте ми, имаше много мисли за това.“

Someone reminded me that 22 years ago today, NYC had the crazy blackout for almost a whole day (or two?)



OG New Yorkers: Where were you? I was playing my Gameboy Advance with the adapter plugged in and once the light went out I knew something was up… pic.twitter.com/0qVwhkGhg1 — Asad🗽🍎 (@AsadFromNYC) August 15, 2025

Заседнали на улицата пътници се тълпяха около радиостанции с батерии, за да слушат актуални новини и да се опитват да измислят как да се приберат. Някои успяха да се качат в препълнените автобуси, въпреки че с неработещите светофари и задръстванията по пътищата на града можеше да отнеме до четири часа само за да се измъкнат от Манхатън. Други, въпреки жегата, прибягнаха до мъчително прибиране пеша, което доведе до сюрреалистични сцени с хиляди хора, преминаващи по мостовете на Ню Йорк.

С настъпването на мрака, онези, които не успяха да се приберат, се изправиха пред непривлекателната перспектива да прекарат влажната нощ, спяйки на тротоарите на града или в парковете. „Хиляди блокирани пътуващи бяха принудени да се присъединят към редиците на бездомните в града“, съобщава Брайънт. „Независимо дали са богати или бедни, това беше най-дългата нощ.“

'Whether rich or poor, it was the longest of nights': How a 2003 blackout brought New York City to a standstill https://t.co/unWRXYsBbx via @BBC #ClimateCentral #ClimateMatters — Climate Central (@ClimateCentral) August 19, 2025

Серия от пожари избухнаха в града. В опит да видят в тъмното, много нюйоркчани запалиха свещи на закрито и завеси и мебели случайно се запалиха. „Просто си спомням как се превърна в кошмарна ситуация, в която беше без прекъсване“, каза Шарън Хава, която по това време работеше за Американския червен кръст, в подкаста на организацията през 2021 г. „Беше като горски пожар, който бушува в града.“

По-малко арести от обикновено

Пожарни екипи бяха извикани на място при над 60 жилищни пожара онази нощ, като два смъртни случая се дължат на използването на огън за осигуряване на осветление. „Само в района на Бруклин имаше 25 пожара в рамките на 24 часа“, каза началникът на пожарната в Ню Йорк Томас Ричардсън. „Това е много за един район. Обикновено в града имаме между дузина и 20 пожара в целия град за период от 24 часа.“

Това далеч не беше първото спиране на електрозахранването, което Голямата ябълка претърпя. През 1977 г. имаше масивно прекъсване на електрозахранването, когато мълния удари ключови далекопроводи. По това време имаше широко разпространени грабежи и безредици, довели до около 3800 ареста и повече от 1000 пожара. Но настроението в града през 2003 г. беше по-близко до това от спирането на електрозахранването през 1965 г. , при което нюйоркчани се обединиха, за да си помогнат взаимно и да се възползват максимално от ситуацията.

„Мракът донесе повече заплаха, но не и беззаконието и грабежите, от които много градски лидери се страхуваха“, каза Брайънт. „Хората в Ню Йорк се учат да се справят с неочакваното. След атаките от 11 септември това се превърна в закален в битки град.“ В крайна сметка престъпленията, свързани със затъмненията, бяха малко, като бяха регистрирани около 100 по-малко арести от обикновено.

На следващата сутрин Брайънт се разхождал сред многото хора, които били прекарали по-голямата част от нощта, сгушени по тротоарите на града или спящи, облегнати на витрините на магазините. Тези, с които разговарял, изглеждали спокойни, макар и донякъде объркани от преживяното.

„Дори не знам колко е часът вече, защото мобилният ми телефон се изтощи преди час, така че съм тук от 16:00 часа вчера следобед“, каза тогава неназована жена пред BBC. „Дремнах около половин час и след това по тротоара тичаха някакви мишки, затова реших да стана.“ Друг мъж, който беше посетител на града, каза: „Като турист тук не знам какво да очаквам. За първи път съм в Ню Йорк и спя по улиците. Но да, странно преживяване.“

Тъй като токът все още не работеше сутринта на 15 август, много нюйоркчани отново избраха да излязат навън, където температурата беше по-ниска, или да се наредят на опашка, за да използват обществени телефони, които до голяма степен не бяха засегнати. Габриела Мира беше един от хората, с които BBC разговаря тогава, докато чакаше на дълга опашка с шестмесечната си дъщеря. „Трябваше да изляза от къщата“, каза тя. „Беше толкова тъмно и всичко беше изключено, а аз се страхувах. Нямаше климатик, телефоните – те се нуждаят от електричество. И е толкова, толкова горещо.“

Кметът Майкъл Блумбърг препоръча на нюйоркчани да се отнасят към петъка „като към снежен ден“ и да не ходят на работа . „Няма да е най-лошото нещо да си вземем почивен ден“, каза той. Електричеството в Ню Йорк ще бъде възстановено по-късно същия ден, около 29 часа след спирането му. За повечето градове и селски райони, засегнати от прекъсването, електрозахранването ще бъде възстановено в рамките на 48 часа, въпреки че някои места ще останат без ток до четири дни след това.

Причината за затъмнението

Веднага след това САЩ и Канада бързо се обвиниха взаимно за спирането на тока. Двете правителства се споразумяха да създадат съвместна работна група, която да проследи първата повреда до електроцентралата на FirstEnergy в Ийстлейк, Охайо . Разследващите установиха, че високоволтов захранващ кабел е провиснал поради интензивната топлина, генерирана от преминаващото през него електричество. Това е довело до докосване на кабела до обрасли дървета, които не са били отрязани. Задействани са мерки за безопасност, които автоматично изключват електропровода. За да компенсират, други линии поемат увеличено натоварване. Но с нагряването си те също провисват, влизат в контакт с дърветата и се изключват.

Алармен сигнал е трябвало да предупреди контролната зала на FirstEnergy за влошаващата се ситуация, за да могат да пренасочат електрозахранването. Но поради софтуерна грешка системата е дала неизправност, оставяйки техниците в неведение за случващото се. Електропреносната мрежа е била претоварена и в крайна сметка се е сринала под напрежение, предизвиквайки каскадна серия от прекъсвания в осем североизточни щата на САЩ, както и в югоизточна Канада.