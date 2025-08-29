Свят

Как спиране на тока доведе Ню Йорк до пълно спиране

В един зноен летен следобед колосална повреда в електропреносната мрежа разкъса взаимосвързаните енергийни системи на САЩ и Канада

29 август 2025, 10:28
Как спиране на тока доведе Ню Йорк до пълно спиране
Източник: iStock

Н а 14 август 2003 г. електричеството беше прекъснато за повече от 50 милиона души в САЩ и Канада, тъй като Северна Америка претърпя масивно прекъсване на електрозахранването, пише BBC.

В един зноен летен следобед през 2003 г. колосална повреда в електропреносната мрежа разкъса взаимосвързаните енергийни системи на САЩ и Канада. Верижната реакция доведе до спиране на работа на множество електроцентрали, обхващащи район от Кливланд и Детройт на запад до Торонто и Отава на север. В рамките на минути над 50 милиона души останаха без електричество. Ню Йорк, най-големият град в САЩ, беше само едно от многото места, където ежедневието беше спряно внезапно.

„Затъмнението започна точно преди пиковия час вчера вечерта, внасяйки хаос по задръстените от трафик улици“, съобщи кореспондентът на BBC Ник Брайънт. „Гражданите бяха принудени да заместват временните полицаи. Улиците, обикновено задръстени с автомобили и камиони, бързо бяха наводнени с хора, а хиляди други останаха блокирани в продължение на много часове в метрото на града в задушаваща жега от почти 100 градуса.“

Прекъсването на движението в Ню Йорк беше широко разпространено и хаотично. На службите за спешна помощ бяха необходими часове, за да евакуират пътниците от около 600 вагона на метрото и крайградските влакове, блокирани между станциите. Много хора трябваше да се промъкват бавно в почти мрак по тунелите на метрото, за да излязат. Стотици други бяха блокирани в асансьорите, когато електричеството спря да тече – или, в случая с Емпайър Стейт Билдинг, на върха на най-високата сграда в града. Банкоматите спряха да работят. Зоните, които използваха електрически помпи, спряха да получават вода. Охладените храни и напитки в магазините и ресторантите бързо се износиха в летните жеги.

Тъй като климатиците спряха да работят, много хора излязоха навън, за да избягат от покачващата се жега, а улиците на Ню Йорк бързо се напълниха. Поради блокираните мобилни телефонни мрежи и нефункциониращите телевизори, жителите на града се затрудняваха да разберат какво се случва. Тъй като бяха минали малко по-малко от две години от атаките на 11 септември 2001 г., някои нюйоркчани първоначално се опасяваха, че спирането на тока може да е свързано с тероризъм . „Отново се говореше за тероризъм“, каза Глен Шък, радиорепортер от Ню Йорк, пред подкаста на Американския червен кръст през 2021 г. „Дали това някой друг е извадил електрическата мрежа, за да може да влезе и да ни нападне през нощта? Повярвайте ми, имаше много мисли за това.“

Заседнали на улицата пътници се тълпяха около радиостанции с батерии, за да слушат актуални новини и да се опитват да измислят как да се приберат. Някои успяха да се качат в препълнените автобуси, въпреки че с неработещите светофари и задръстванията по пътищата на града можеше да отнеме до четири часа само за да се измъкнат от Манхатън. Други, въпреки жегата, прибягнаха до мъчително прибиране пеша, което доведе до сюрреалистични сцени с хиляди хора, преминаващи по мостовете на Ню Йорк.

С настъпването на мрака, онези, които не успяха да се приберат, се изправиха пред непривлекателната перспектива да прекарат влажната нощ, спяйки на тротоарите на града или в парковете. „Хиляди блокирани пътуващи бяха принудени да се присъединят към редиците на бездомните в града“, съобщава Брайънт. „Независимо дали са богати или бедни, това беше най-дългата нощ.“

Серия от пожари избухнаха в града. В опит да видят в тъмното, много нюйоркчани запалиха свещи на закрито и завеси и мебели случайно се запалиха. „Просто си спомням как се превърна в кошмарна ситуация, в която беше без прекъсване“, каза Шарън Хава, която по това време работеше за Американския червен кръст, в подкаста на организацията през 2021 г. „Беше като горски пожар, който бушува в града.“

По-малко арести от обикновено

Пожарни екипи бяха извикани на място при над 60 жилищни пожара онази нощ, като два смъртни случая се дължат на използването на огън за осигуряване на осветление. „Само в района на Бруклин имаше 25 пожара в рамките на 24 часа“, каза началникът на пожарната в Ню Йорк Томас Ричардсън. „Това е много за един район. Обикновено в града имаме между дузина и 20 пожара в целия град за период от 24 часа.“ 

Това далеч не беше първото спиране на електрозахранването, което Голямата ябълка претърпя. През 1977 г. имаше масивно прекъсване на електрозахранването, когато мълния удари ключови далекопроводи. По това време имаше широко разпространени грабежи и безредици, довели до около 3800 ареста и повече от 1000 пожара. Но настроението в града през 2003 г. беше по-близко до това от спирането на електрозахранването през 1965 г. , при което нюйоркчани се обединиха, за да си помогнат взаимно и да се възползват максимално от ситуацията.

„Мракът донесе повече заплаха, но не и беззаконието и грабежите, от които много градски лидери се страхуваха“, каза Брайънт. „Хората в Ню Йорк се учат да се справят с неочакваното. След атаките от 11 септември това се превърна в закален в битки град.“ В крайна сметка престъпленията, свързани със затъмненията, бяха малко, като бяха регистрирани около 100 по-малко арести от обикновено.

На следващата сутрин Брайънт се разхождал сред многото хора, които били прекарали по-голямата част от нощта, сгушени по тротоарите на града или спящи, облегнати на витрините на магазините. Тези, с които разговарял, изглеждали спокойни, макар и донякъде объркани от преживяното.

„Дори не знам колко е часът вече, защото мобилният ми телефон се изтощи преди час, така че съм тук от 16:00 часа вчера следобед“, каза тогава неназована жена пред BBC. „Дремнах около половин час и след това по тротоара тичаха някакви мишки, затова реших да стана.“ Друг мъж, който беше посетител на града, каза: „Като турист тук не знам какво да очаквам. За първи път съм в Ню Йорк и спя по улиците. Но да, странно преживяване.“

Тъй като токът все още не работеше сутринта на 15 август, много нюйоркчани отново избраха да излязат навън, където температурата беше по-ниска, или да се наредят на опашка, за да използват обществени телефони, които до голяма степен не бяха засегнати. Габриела Мира беше един от хората, с които BBC разговаря тогава, докато чакаше на дълга опашка с шестмесечната си дъщеря. „Трябваше да изляза от къщата“, каза тя. „Беше толкова тъмно и всичко беше изключено, а аз се страхувах. Нямаше климатик, телефоните – те се нуждаят от електричество. И е толкова, толкова горещо.“

Кметът Майкъл Блумбърг препоръча на нюйоркчани да се отнасят към петъка „като към снежен ден“ и да не ходят на работа . „Няма да е най-лошото нещо да си вземем почивен ден“, каза той. Електричеството в Ню Йорк ще бъде възстановено по-късно същия ден, около 29 часа след спирането му. За повечето градове и селски райони, засегнати от прекъсването, електрозахранването ще бъде възстановено в рамките на 48 часа, въпреки че някои места ще останат без ток до четири дни след това.

Причината за затъмнението

Веднага след това САЩ и Канада бързо се обвиниха взаимно за спирането на тока. Двете правителства се споразумяха да създадат съвместна работна група, която да проследи първата повреда до електроцентралата на FirstEnergy в Ийстлейк, Охайо . Разследващите установиха, че високоволтов захранващ кабел е провиснал поради интензивната топлина, генерирана от преминаващото през него електричество. Това е довело до докосване на кабела до обрасли дървета, които не са били отрязани. Задействани са мерки за безопасност, които автоматично изключват електропровода. За да компенсират, други линии поемат увеличено натоварване. Но с нагряването си те също провисват, влизат в контакт с дърветата и се изключват.

Алармен сигнал е трябвало да предупреди контролната зала на FirstEnergy за влошаващата се ситуация, за да могат да пренасочат електрозахранването. Но поради софтуерна грешка системата е дала неизправност, оставяйки техниците в неведение за случващото се. Електропреносната мрежа е била претоварена и в крайна сметка се е сринала под напрежение, предизвиквайки каскадна серия от прекъсвания в осем североизточни щата на САЩ, както и в югоизточна Канада. 

Източник: BBC    
Прекъсване на електрозахранването Ню Йорк 2003 година Северна Америка Електропреносна мрежа Мащабна авария Софтуерна грешка Нарушено ежедневие Обществена реакция Летни жеги
Последвайте ни
Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

12-годишна нападна с нож и брадва българи в Шотландия (ВИДЕО)

12-годишна нападна с нож и брадва българи в Шотландия (ВИДЕО)

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Признаци на дехидратация при кучетата

Признаци на дехидратация при кучетата

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Историческа победа&nbsp;за американската индустрия&quot;</p>

Окончателно: САЩ вече обмитяват и пратки с ниска стойност

Свят Преди 35 минути

Временната фиксирана ставка за ЕС е 80 долара

<p>Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца</p>

Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца

Свят Преди 45 минути

„Тук това е модел. Вече не е случайна трагедия. Казах на съпругата си, че всяка сутрин, когато оставяме децата си, не знаем дали ще се върнат живи“, казва един баща, чиято 11-годишна дъщеря е била в църквата по време на стрелбата

<p>Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си</p>

"За мен това е мъчение": Бебето на жена, която роди в кома, се бори за живота си

Свят Преди 58 минути

Пациентката беше поддържана жива, докато износи плода, заради законите против аборта в Джорджия

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Свят Преди 1 час

Критиците виждат в това заплаха за демокрацията

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Двама починаха след консумация на стриди с „бактерия, хранеща се с месо“

Свят Преди 1 час

Общият брой на заболелите вече е 34 - най-високият за последното десетилетие

Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

Пожарът в Национален парк "Рила" е локализиран

България Преди 1 час

Площта му се е увеличила близо три пъти

Джордж Клуни трогна Венеция: 10-минутни овации за „Джей Кели“ с Амал до него

Джордж Клуни трогна Венеция: 10-минутни овации за „Джей Кели“ с Амал до него

Любопитно Преди 1 час

Поради заболяване Джордж Клуни трябваше да откаже участие в няколко събития на филмовия фестивал във Венеция, докато промотираше новия си филм „Джей Кели“

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

България Преди 2 часа

Надявам се прокуратурата много внимателно да обмисли своите по-нататъшни претенции, заяви защитникът му

Защо е толкова трудно да разпознаем лъжец

Защо е толкова трудно да разпознаем лъжец

Любопитно Преди 2 часа

Няма нито едно поведение или изражение на лицето, което надеждно да издава лъжа

Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля

Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля

Свят Преди 2 часа

Това заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи

Ад над Киев: Най-малко 23 загинали и 48 жертви след мащабната руска атака

Ад над Киев: Най-малко 23 загинали и 48 жертви след мащабната руска атака

Свят Преди 2 часа

При нападението бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз

Обезглавяването на Йоан Кръстител

Ден за молитва и традиции – вижте кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

Днес е Секновение - денят, в който е обезглавен Йоан Кръстител

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

България Преди 3 часа

След анализ се очаква да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с проблема

Ню Орлиънс след урагана "Катрина"

29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Увеличават цените на&nbsp;тол таксите&nbsp;от 1 септември</p>

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

България Преди 3 часа

Цените на винетките за леките автомобили остават без промяна

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Свят Преди 4 часа

Украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition)

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Внимавайте! Кафе с лимон за отслабване

Edna.bg

Хайди Клум и дъщеря разпалиха страстите на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Edna.bg

Исак Соле вече тренира със Славия

Gong.bg

Титани посетиха Музея на Стоичков (видео+снимки)

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Дерайлира вагон от бързия влак Бургас - София (СНИМКИ)

Nova.bg